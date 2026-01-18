英媒：一帶一路規模擴大四分之三創紀錄 債務坑洞越來越難追踪

一帶一路的規模引發了人們對各國償還日益增長的欠北京債務能力的擔憂。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報週日（18日）報導，中國旗艦海外基礎設施融資計畫「一帶一路」倡議在2025年將規模擴大四分之三，達到創紀錄的2135億美元（台幣6.75兆元），北京希望藉此利用美國在全球影響力動搖之際，針對發展項目投入大量資金。

根據澳洲格里菲斯大學和上海綠色金融發展中心的研究，新增投資和建設項目主要集中在天然氣大型項目和綠色能源領域。北京去年簽署了350項此類項目，高於2024年的293項，總價值達1226億美元（台幣3.87兆元）。

去年能源相關項目的價值達到939億美元（台幣2.97兆元），是「一帶一路」倡議提出以來的最高水平，是2024年預期水平的兩倍多。金屬和礦業投資額也創下326億美元（台幣1.03兆元）的紀錄，其中大部分用於海外礦產加工，凸顯了北京如何利用「一帶一路」倡議來確保長期資源獲取。

「一帶一路」倡議使中國成為全球最大的雙邊債權國，擁有150個合作國。研究發現，去年的數據使「一帶一路」倡議啟動以來的合約和投資總累計價值達到1.4兆美元（台幣44兆元）。

一帶一路的規模引發了人們對各國償還日益增長的欠北京債務能力的擔憂。

美國政府機構國會研究服務處在2024年發布的一份報告中指出，存在的問題包括不可持續的債務義務和獲得優惠的機會、不透明的信貸和貸款條款以及「一帶一路」合作夥伴缺乏互惠的市場准入，以及對戰略部門和基礎設施的投資可能危及民用和軍事互操作性。

美國國會研究服務處（CRS）還表示，西方分析人士和官員發現一帶一路倡議越來越難以追踪和分析，稱其為一項「傘狀倡議」（umbrella initiative），其中的項目可以「與該倡議有明確的或鬆散的聯繫」，而由於中國使用境內融資和特殊目的投資工具，追踪境外金融活動的能力變得複雜。

中國海外投資熱潮的出現，正值美中兩國在貿易和技術方面的緊張局勢擾亂供應鏈，以及川普總統的軍事干預攪動全球能源市場之際。

華盛頓智庫「保衛民主基金會」中國計畫高級主管克雷格·辛格爾頓（Craig Singleton）表示，一個「正在出現的模式」是，中國正在加強與那些擁有可以幫助其將美國排除在其供應鏈之外的資源的國家的合作。

格里菲斯大學中國能源和金融專家、該研究報告的作者克里斯托夫·內多皮爾·王（Christoph Nedopil Wang）表示：全球貿易和投資的波動可能會刺激中國企業進一步投資，以增強供應鏈韌性並開拓替代出口市場。

