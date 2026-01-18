別再傻買了！這10樣東西「租比買更聰明、更划算」

外媒點名10種租比買更明智、更划算的物品。（示意圖，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕「能租」為什麼一定要買？其實可以省下一大筆錢。美國財經新聞網站《Money Talks News》報導，幾十年來，人們早就習慣租車、租婚禮帳篷、租摺疊椅。如今，隨著線上平台與獨立創業者不斷加入，可租而不必買的商品種類持續增加，多數租期相當彈性，而「租」往往能替你省下不少開銷。報導點出10種租比買更明智、更划算的物品。

報導指出，有時候，你可能只會用某樣工具或物品一次；又或者，你不想被限制只能擁有一款或一件。很多時候，即使你最後真的決定購買，先租來用一兩次，反而更容易找到真正喜歡、適合自己的選擇。此外，租借也能減少家中雜物與垃圾掩埋場的負擔。產品被反覆使用的次數越多，被丟棄的機率就越低。

「減少新購（Reduce new）」正成為新趨勢，而租借正是實踐這個理念的方式之一。以下是10樣其實可以用租的、不必買的物品。

1.嬰幼兒用品：從飯店、當地租賃公司或大型平台租借嬰兒用品，能省錢也減少壓力。家長不必攜帶嬰兒車、兒童座椅或嬰兒床出門；而接待親友帶小孩來訪的家庭，也不必花大錢買只會用一次的用品。許多飯店可提供嬰幼兒用品租借；若入住民宿或 Airbnb，也可透過 Google 搜尋當地租賃公司。

2.電動工具：多數人知道可以租地毯清洗機，卻不知道還有許多電動工具也能租。如果磁磚切割機只會用一次，當然適合租；就算一年只用一次的工具，也未必能長期保持良好狀態。一名工匠Rob Littke表示，「租來的工具一定乾淨、狀況好，不會到了現場才發現壞掉。」

3.臨時用的皮卡車：比起請搬家公司或支付高額配送費，短期租一台皮卡車更划算。而且，你也不好意思一直麻煩有卡車的朋友。

4.露營裝備與運動器材：對有孩子的家庭而言，高價運動器材特別適合用租的。滑雪板、高爾夫球具等季節性用品，一年只用幾個月。

5.樂器：不論是孩子學校學音樂，或大人培養新興趣，先租樂器比直接買更保險。許多在地樂器行提供租賃服務，或者有些線上平台也能租，若最後決定購買，租金通常可折抵購買費用。

6.設計師洋裝、上班服與日常服飾：服裝租借已相當普及，只要付月費，就能定期收到高品質衣物，甚至包含包包與飾品。知名平台 Rent the Runway 讓女性用遠低於購買價的成本，穿上設計師品牌禮服與日常服裝。

7.男性正式與日常服裝：男性同樣能透過租借，穿上平時負擔不起的高級服裝。男裝租賃共享平台Taelor提供男性訂閱制穿搭服務，每月 95 美元（約新台幣2990元）可租一箱 6 件衣物，或 119 美元（約新台幣3746元）租兩箱。

8.玩具：孩子成長快速，很快就會對玩具失去興趣。Tiny Earth Toys 提供每月玩具訂閱服務，配送高品質木製玩具。平台由幼教專家挑選玩具，並推動玩具交換，幫助家庭節省開銷，也減少浪費。

9.名牌包包：不論是特殊場合或想替日常穿搭增添變化，租包比買包更划算。平台如 Bag Borrow or Steal 提供名牌包月租服務。

10.殯儀館提供棺木出租：這幾乎是只會用一次的物品。在美國多數殯儀館提供棺木租賃服務，但銷售人員未必會主動告知，往往需要家屬直接詢問。實際上，遺體會放置在棺木內的一個木箱中，外觀看起來依然莊重。儀式結束後，木箱下葬，而棺木本體則可再次出租。

