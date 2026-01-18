美光收購力積電晶圓廠擴大DRAM 經部：台美半導體供應鏈雙向加碼

經濟部表示，台美半導體供應鏈合作持續深化，美光投資案也展示台美半導體供應鏈透過合作策略強化彼此。（經濟部提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國記憶體大廠美光科技（Micron）17日宣布投資台灣569億元，收購力積電銅鑼 P5晶圓廠，以擴大在台DRAM產能布局。經濟部表示，台美半導體供應鏈合作持續深化，此項投資案也展示台美半導體供應鏈透過合作策略強化彼此，「半導體產業的布局不是單向移動，而是雙向加碼，更是對台灣半導體實力與供應鏈完整度的肯定」。

經濟部說明，這項投資案強化台灣在全球記憶體供應鏈的關鍵角色，力積電將在通過美光認證後，被納入美光DRAM先進封裝供應，同時也將與美光合作在新竹P3廠精進力積電現有的利基型DRAM製程，預計可帶動在地設備、材料、工程與人才需求持續成長。

請繼續往下閱讀...

經濟部強調，台積電投資美國，美光持續深耕台灣，正是台美半導體供應鏈分工合作、彼此強化的最佳寫照。「半導體產業的布局不是單向移動，而是雙向加碼，更是對台灣半導體實力與供應鏈完整度的肯定」。

經濟部表示，當AI與高效能運算推動記憶體需求持續爆發，各家國際大廠選擇把重要產能與投資放在台灣，台灣已經成為全球高階製造與關鍵產能的核心力量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法