中國恐最慌！CNN：川普威脅攻擊石油產量是委內瑞拉3倍的國家

伊朗對全球能源的重要性遠高於委內瑞拉。中國則是伊朗最大的石油客戶，如果美國對伊朗發動攻擊，中國受影響將是最大。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒CNN報導，川普總統威脅要攻擊一個石油產量是委內瑞拉三倍的國家。隨著伊朗威權政權的動盪加劇，美國正在考慮是否對伊朗發動攻擊。伊朗政府正處於多年來最虛弱的時期，在美國推翻委內瑞拉政府不到兩週後，又破壞了另一個OPEC國家的穩定。

伊朗對全球能源的重要性遠高於委內瑞拉。中國則是伊朗最大的石油客戶，如果美國對伊朗發動攻擊，中國受影響將是最大。

請繼續往下閱讀...

伊朗各地爆發了抗議活動，政府對示威者的致命鎮壓越過了川普總統劃定的紅線。川普已暗示其政府正在考慮對伊朗發動攻擊。儘管川普表示美國將繼續觀察事態發展，以決定是否對伊朗採取行動。

伊朗控制全球第三大已探明石油儲量，以及全球最重要的石油運輸航道之一。無論美國是否干預，這些因素都將塑造伊朗的未來。

根據OPEC的數據， 伊朗平均每天生產約320萬桶石油，約佔全球原油產量的4%。這使伊朗成為世界第六大石油生產國。考慮到伊朗面臨沉重的全球製裁，其潛在客戶群受到嚴重限制，這一成就令人矚目。為了規避制裁，伊朗經營一支秘密船隊，以極低的價格出口石油。

但伊朗的石油潛力遠超其實際產量。該國擁有2090億桶石油儲量，僅次於委內瑞拉和沙烏地阿拉伯。而其日產量還不到上世紀70年代中期革命者推翻沙阿政權之前，伊朗日產量650萬桶的一半。

與委內瑞拉一樣，中國是伊朗最大的石油客戶：根據美國能源資訊署預測，2024年中國購買了伊朗97%的石油。相似之處不止於此：伊朗在過去幾十年也透過沒收外國石油公司的資產，將本國的能源基礎設施國有化。但伊朗對全球能源的重要性遠高於委內瑞拉。

由於伊朗石油供應可能中斷，油價已大幅上漲。週三，受伊朗可能遭受襲擊的威脅影響，原油價格飆升至每桶61美元以上。而就在一周前，川普承諾美國石油公司將提高在委內瑞拉的產量，導致油價跌至每桶56美元。上週四上午，在川普暗示攻擊並非迫在眉睫後，油價下跌4%，回落至每桶60美元以下。

如果美國對伊朗發動攻擊，油價可能會大幅上漲，但這可能取決於攻擊的規模和伊朗的反應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法