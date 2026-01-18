大學只讀4個月！25歲青年靠短影音「年賺3400萬」還讓父母提早退休

25歲的Tuan Le創業有成，還讓父母提早退休。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕15歲那年對父母許下承諾「給我10年，我一定讓你們退休。」如今，這句話真的成真了。加拿大一名年僅25歲青年，大學只讀了4個月就休學，靠著自己創立的短影音製作公司，年營收突破百萬美元，2025年營收達108萬美元（約新台幣3400萬元），不僅賺到人生第一桶金，更實現少年承諾，讓父母提早退休、卸下經濟重擔。

《CNBC》報導，Tuan Le一家從越南移民加拿大，父母為了給孩子更好的未來，幾乎賣掉所有家當，日夜工作支撐家庭。回憶當年，Tuan Le說，父親曾因長時間勞動，一週內暴瘦，讓他深受震撼，也成了立志改變家人命運的關鍵時刻。

儘管家中在越南生活原本安穩，但移民後語言不通、文化衝擊，讓年少的Tuan Le一度陷入憂鬱與挫折。然而，正是在這段低潮期，他接觸到影片剪輯，並意外開啟了日後的創業之路。

高中畢業後，Tuan Le進入多倫多電影學校就讀，但入學僅4個月，便因作品獲得肯定而選擇輟學。他直言，當時腦中浮現一句話「如果你是房間裡最厲害的人，那你就在錯的地方。」這個決定，也成了人生的重要轉折。

退學後，Tuan Le嘗試向多倫多各大公司毛遂自薦，卻屢遭碰壁。最終，他選擇免費進入一家內容製作公司工作 3 個月，換取商業與實務經驗。期間，他同時為餐廳拍攝短影音換取餐點，甚至一度寄宿在朋友家沙發上，只為累積作品。

隨著 TikTok 等短影音平台迅速崛起，Tuan Le嗅到商機，開始研究流行格式，替客戶量身打造容易爆紅的內容。他大膽向客戶保證「沒成效就退款」，結果首支影片就突破 70 萬觀看，成功替品牌帶來大量關注，也讓他確立商業模式。

2023年，Tuan Le正式創立位於多倫多的短影音製作公司 ShortsCut，專為品牌打造 TikTok、Instagram Reels 與 YouTube Shorts 內容。隨著口碑累積，客戶群從餐廳擴展至科技與消費品牌，公司收費也從最初每月2000美元（約新台幣6.3萬元），提升至1萬到1.6萬美元（約新台幣31萬至50萬元）。

根據《CNBC》報導，ShortsCut在2025年營收達108萬美元（約新台幣3400萬元），目前固定合作客戶約 10 至 12 家。Tuan Le也開始每月固定提供父母約5000加幣（約新台幣11萬元）生活費，足以支應房租與日常開銷，讓他們在經濟上無後顧之憂。目前，Tuan Le的父母仍選擇每週在農夫市集工作兩天，作為生活重心，但已不再為生計所迫。他表示，能完成年少時對父母的承諾，是他最自豪的成就之一。

展望未來，Tuan Le並未停下腳步。他計畫在 5 年內將 ShortsCut 打造成營收達 1 億美元的公司。他坦言，這個目標或許聽來不切實際，但他深信「要玩這場遊戲，就必須有一點不切實際的勇氣。」

