飛機上「不要喝這種飲料」你會後悔的！空服員警告、營養師解答了

一位空服員警告旅客，在飛行途中不要點某種特定類型的飲料，並表示飲用後可能會感到「不適」。她指的是任何含糖甜的飲料。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕一位空服員警告旅客，在飛行途中不要點某種特定類型的飲料，並表示飲用後可能會感到「不適」。她指的是任何含糖甜的飲料。這位不願透露姓名的空服員憑藉在多家航空公司工作十年的經驗，分享了她的見解。

這位美國空服員在「她人的生活」（Other People's Lives）播客節目中呼籲旅客在旅途中重新考慮是否點含糖飲料。她建議不要喝任何甜的東西，「因為摔倒在地後會非常難受」，她提醒道。

請繼續往下閱讀...

根據《快報》（the Express）報導，雖然該空服員沒有進一步詳細說明，但Welzo的營養師兼醫療顧問喬伊（Kezia Joy）解釋了為什麼這類飲料可能會帶來問題。

喬伊解釋說：「含糖飲料可能會對飛行途中的乘客產生特別大的影響，因為航空旅行本身往往會擾亂身體正常的補水和新陳代謝過程」；「機艙內的空氣通常比較乾燥（濕度低），這會導致呼吸作用和汗水經皮蒸發流失的體液增加，從而加劇脫水。」

此外，雖然含糖飲料可以解渴，但它們的補水效果不如純水。

喬伊總結道：「因此，在降落前飲用含糖飲料的乘客在長途飛行中可能會感到輕微不適、疲勞和/或極度口渴。」

近年來，人們也開始關注飛機上飲用茶和咖啡的問題，主要是因為人們對沖泡茶和咖啡的水質有疑問。但據乘務員稱，乘客無需擔心點這些飲料。

「我覺得很多人仍然這麼想」，她承認也表示：「但是聽著，我們經常在飛機上喝咖啡，一切都很正常。」她解釋說：「這真的要看情況，他們會清洗裝咖啡的水箱，也就是裝熱水的水箱。裡面仍然是熱水。」

飛機水箱應該會定期進行清潔和消毒程序，但有報告指出，如果不遵守維護規程，水箱可能會滋生細菌。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法