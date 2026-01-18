22歲大學輟學靠 AI 製垃圾內容 每天只花2小時1年海撈2200萬

YouTube 已經成為重要的創業平台。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕越媒披露，22 歲的戴維斯（Adavia Davis）2020 年從美國密西西比州立大學輟學，隨後運用名為「AI 垃圾」（AI slop）的內容產出模式，建立一個由人工智慧生成的 YouTube 頻道，每年產生約 70 萬美元（約台幣2205萬）的收入，戴維斯每天只需大約2個小時監督營運。

《越南快訊》報導，戴維斯建立起蓬勃的「無臉」（faceless）影片創作事業，現在全職投入YouTube，經營五個活躍頻道。他最成功的頻道「Boring History」，主打 6 小時「伴睡歷史」紀錄片，旁白聲音酷似英國極富盛名的自然歷史學家、作家及廣播員艾登堡（David Attenborough）。

報導說，所謂「無臉」內容，有時也被稱為「AI垃圾」，指的是那些不顯示創作者本人的影片，如今已成為YouTube上的主流內容。

報導稱，在觀眾渴望了解角色發展脈絡的時代，「無臉」影片提供了解決方案。這類影片專注於內容本身，而創作者則退居幕後，因此免去持續自我展現的壓力。這使得創作者即使在疲憊、內向或感覺不適合鏡頭的情況下，也能繼續創作。

目前，戴維斯的YouTube頻道訂閱人數從40萬到超過100萬不等，每天的觀看量約200萬。他幾乎所有的影片都是用人工智慧產生的，使用的是TubeGen軟體，這款軟體由戴維斯的合夥人、22歲的艾茲納（Eddie Eizner）開發。影片的腳本和畫面也都是由人工智慧產生，每個影片的成本約為60美元（約台幣1890元）。

戴維斯每月收入在 4 萬至 6 萬美元（約台幣126萬至189萬）之間，營運成本約為 6500 美元（約台幣20.5萬）。他將成功歸功於優化觀看時長，運用精心設計的開頭來吸引觀眾，並加入一些趣味性的干擾元素，例如拼寫錯誤的單字或突然閃現的蜘蛛，以鼓勵用戶參與互動。《財星》雜誌查閱了戴維斯的分析數據和 AdSense 記錄，數據顯示他的頻道年收入約為 70 萬美元。

