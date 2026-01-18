韓農產和食品出口嚴重依賴這三國 台灣排名曝

韓國農產品和食品出口仍然嚴重集中在美國、中國和日本，凸顯韓國需要多元化市場以維持成長。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據南韓週日公佈的數據顯示，韓國農產品和食品出口仍然嚴重集中在美國、中國和日本，凸顯韓國需要多元化市場以維持成長。而越南、台灣和香港則依序名列韓國出口第四至六名目的地，也凸顯亞洲市場的主導地位。

根據韓國農水產食品貿易公社的數據，到2025年，韓國農產品和食品出口額將達到創紀錄的102億美元，其中45.6%將銷往美國、中國和日本這三大市場。

請繼續往下閱讀...

美國以18億美元的韓國食品進口額位居榜首，佔韓國食品出口總額的17.5%，其次是中國（15.4%）和日本（12.7%）。但對歐盟（包括英國）的出口總額為7.73億美元，佔總數的7.5%；而對沙烏地阿拉伯、科威特、阿拉伯聯合大公國、卡達和阿曼等中東國家的出口額約佔4%。

為此，政府和業界加強了開發新市場的力道。農業部於12月成立了一個公私合作工作小組，旨在確定各地區的策略產品，促進各種市場准入項目，並擴大對出口成長的支持措施。當局也透過每半年一次的貿易諮詢和加強本地行銷工作，加強對新興市場買家的宣傳力道。

去年，韓國政府指定了包括南非和智利在內的五個國家為優先市場，並決定將阿根廷、卡達、土耳其、加納和印度納入名單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法