中國慘遭鎖喉！美國切斷2國取得委內瑞拉石油的管道

美軍持續打擊受制裁的委國石油運輸。圖為Marinera油輪被美國扣押停泊在蘇格蘭海岸外。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，自從馬杜羅被捕以來，只有駛往美國的原油油輪離開了委內瑞拉，美國已切斷中國和古巴取得委內瑞拉石油的管道。

《華爾街日報》指出，元旦當天，一艘裝載著部分受制裁原油的油輪，從委內瑞拉主要出口碼頭悄悄駛出，駛向伊朗。第二天，另一艘油輪也載著委內瑞拉石油逃脫，並干擾訊號以掩蓋航向。衛星影像隨後證實，油輪的目的地是中國。

請繼續往下閱讀...

根據航運情報公司 Kpler 的報告顯示，這兩批貨物似乎是最後一批離開委內瑞拉的非法石油。

1月3日，美軍活抓並推翻委內瑞拉總統馬杜羅。自那以後，委內瑞拉的石油出口量比去年每月崩跌75%，切斷該國政權的重要資金來源。

接下來的 10 天裡，從港口運出的少量石油全部運往美國，或被指定用於委內瑞拉的煉油廠，為當地人民和工業生產燃料。

Kpler 的數據顯示，貨物正運往密西西比州Pascagoula等地，雪佛龍（Chevron）在那裡擁有一家大型煉油廠，以及德州Corpus Christi和路易斯安那州St. Charles Parish的石油加工中心。

最終，委內瑞拉石油供應放緩威脅中國作為全球最大石油買家的地位。中國一直以來都從俄羅斯、伊朗和委內瑞拉等地大量採購折扣原油，但隨著選擇範圍的縮小，在全球石油市場預期供應過剩的情況下，中國可能會放緩石油購買速度。

OPIS首席石油分析師辛奎格拉納（Denton Cinquegrana）表示，中國可能不會像之前那樣瘋狂購油，而是會稍微放緩購油速度。

報導說，如果委內瑞拉原油供應中斷，北京將尋求從加拿大進口更多石油。兩國本月已同意深化能源合作。由於川普加徵關稅，加拿大急於減少對美國貿易的依賴。加拿大超過90%的原油出口銷往美國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法