又被中國製造害慘！Frigidaire迷你冰箱有起火風險 在美召回33萬台

〔即時新聞／綜合報導〕總部位於加拿大的家電業者柯蒂斯（Curtis International），所銷售的富及第（Frigidaire）品牌迷你冰箱，是由中國浙江省紹興上虞北方電子製造有限公司代工，孰料因為有起火風險15日宣布在美召回33萬台。

據《CBS》報導，此前，柯蒂斯已在2024年7月召回同中國公司代工的富及第迷你冰箱63.4萬台，當時一共有26起冰箱冒煙、濺出火花、外殼熔化、過熱、起火事件，造成的財產損失超過70萬美元（約新台幣2213萬元）。

柯蒂斯此次召回的中製迷你冰箱型號為EFMIS121，其內部電子元件可能會短路，目前接獲6次起火通報，該型號於2020年1月至2023年10月在目標百貨（Target）實體店和官網獨家銷售，價格為30美元（約新台幣950元）上下。

美國消費品安全委員會（CPSC）呼籲，若民眾家中有EFMIS121迷你冰箱，最好立即停用並拔掉插頭、剪斷電線，並在冰箱正面寫上「召回（Recall）」字樣，前往專門網站申請退款。

