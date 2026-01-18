談自殺也能領錢！YouTube大改黃標門檻1原因曝演算法大轉彎

YouTube正式鬆綁廣告分潤限制，允許包含家暴、自殺等敏感議題的非圖像化影片獲得全額收益，藉此保障新聞報導與戲劇創作的生存空間。（美聯社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球影音創作者長期面臨的「黃標」壓力迎來緩解。據《美聯社》17日報導，YouTube於13日正式更新廣告友善準則，放寬對敏感議題的盈利限制。未來創作者在探討自殺、家暴或性騷擾等議題時，只要呈現方式不涉及血腥或露骨圖像，即可獲得完整的廣告分潤。

YouTube營利政策負責人卡瓦納（Conor Kavanagh）在發布影片中指出，過往準則因過於嚴苛，導致許多具備教育、新聞或戲劇價值的內容被誤判為不宜盈利。新版政策明確界定，凡是透過戲劇化呈現或言論討論方式處理家暴、自我傷害、成人性虐待或性騷擾題材的影片，只要不包含具體的圖像描述，均符合獲取全額收益的資格。

這項變革也意在因應社群平台上日益氾濫的避審用語。過去創作者為了規避AI演算法自動判定黃標，發展出如「unalive」等代稱，用以取代「自殺」或「殺害」等關鍵字。YouTube坦言，以往系統並未充分考量影片的視覺細節程度；未來無論是個人經歷、預防宣導或新聞報導，只要內容非露骨化，皆能獲得正常的經濟支持。

兒少紅線不變 曾多次因應反饋調整

然而，YouTube強調此次更新並非全面解禁。針對特定高度敏感領域，如虐待兒童、兒童性販運及涉及厭食症等進食障礙內容，廣告投放功能仍將維持受限。YouTube過去曾多次根據創作者反饋調整政策，例如2025年7月，該公司即放寬了對髒話的管制，允許在影片前7秒使用強烈髒話的內容仍可獲得廣告收益。

