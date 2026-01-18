記憶體價格瘋漲 富爸爸「黃仁勳」1招霸氣挺你

外媒指出，輝達暫時未將所有成本完全轉嫁給 AIC與消費者，而是吸收部分記憶體上漲壓力。圖為輝達執行長黃仁勳去年出席台積電運動會。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，這一波記憶體漲價中，輝達暫時未將所有成本完全轉嫁給 AIC（輝達官方授權顯卡研發製造夥伴）與消費者，而是吸收部分記憶體上漲壓力。

科技媒體《Wccftech》報導，自去年 11 月記憶體危機開始蔓延至消費硬體領域以來，各種報告都指出，輝達和 AMD 等 GPU 廠商將提高價格，最近又傳聞，輝達將完全停止生產其庫存中的某些 GPU。

為此，《Wccftech》根據多方產業管道交叉確認，實際情況與部分網路流傳內容有所落差。輝達對外表示，目前 GeForce RTX 顯示卡需求依然強勁，但整體記憶體供應確實受到限制，正與供應商合作，以提升可用產能，同時持續出貨所有 GeForce SKU。

報導說，當前並非某種單一類型的記憶體短缺，而是整個記憶體產業都面臨短缺。但是只有少數幾家大型公司生產DRAM晶片；其中最廣為人知的是三星、SK海力士和美光。隨著對特定類型DRAM的需求增加，生產線會優先生產該類型晶片。

報導強調，由於人工智慧需求的激增，HBM（高頻寬記憶體）和 DDR 是應用最廣泛的 DRAM 產品。資料中心和人工智慧巨頭們正以驚人的速度消耗這些記憶體，各大公司已經預訂了未來幾年的用量，而這些 DRAM 製造商目前正在努力滿足這些訂單。用於顯示卡和 GPU 的 GDDR 也在生產，但產量遠不及前兩種記憶體類型，這導致了記憶體短缺。同時，採購此類記憶體的價格也隨之上漲。

所以，不只是像RTX 50系列這樣的GDDR7顯示卡會很貴；即使是GDDR6顯示卡也會很貴，幸好還有一些好消息。業界與輝達夥伴均稱，RTX 50 系列所有容量版本仍在生產中，並未因記憶體問題停產。

同時，這一波記憶體漲價潮中，輝達暫時還沒將所有成本完全轉嫁給 AIC 與消費者，而是吸收部分記憶體上漲壓力。但顯卡整體供貨量仍因記憶體限制而縮減，鑒於市場供不應求，推升部分終端售價。

