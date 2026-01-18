買越多虧越多！Costco 9樣商品「最不該囤貨」簡直燒錢

外媒報導，9種在Costco大量購買會浪費你錢的商品。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在Costco購買食品雜貨和食材，一般消費者都認為可以省下不少錢，而且大量購買更划算。不過，美國財經新聞網站《Money Talks News》報導，當你買了大一包的商品卻根本吃不完時，你並不是在省錢，而只是花錢買垃圾，對一般家庭來說，有些大包裝商品根本不划算。單位價格看起來很漂亮，但腐壞與浪費率會直接摧毀整體價值。以下是9樣你應該停止大量購買、避免把錢丟進垃圾桶的Costco商品。

1.超大罐香料：除非你是開燒烤餐廳的，否則你不可能在香料失去風味前，用完20盎司的孜然粉。多數香料在6至12個月內就會開始走味。解方是在超市買小瓶裝，或到散裝區只買需要的一兩盎司，新鮮的調味料味道更好，也不會讓你的櫥櫃堆滿沒味道的粉末。

2.超大袋菠菜：這是一個流傳甚廣的笑話「我在Costco買了一袋菠菜，希望自己變成大力水手，結果最後只得到一袋綠色黏液。」大包裝只有在你每一餐都吃沙拉時才划算。解方是在一般超市買正常尺寸，你反而真的會把它吃完，而且還是新鮮的。

3.超大罐食用油：植物油與橄欖油在開封後會隨時間氧化、變質。對小家庭來說，一加侖的油可能要用上一年，那時油早就壞了。解方是選擇小瓶、深色玻璃瓶包裝，能更好保護風味與健康價值。

4.糙米：白米幾乎可以放到天荒地老，但糙米不同。糙米外層的天然油脂，會讓它在6個月內就酸敗。一包25磅的糙米，根本是在和時間賽跑。解方是糙米買小包裝，或把大包直接放進冷凍庫延長保存期限。

5.大包裝醬料：你真的需要兩瓶44盎司的番茄醬嗎？醬料在開封後，品質與顏色都會逐漸劣化。等你用到第二瓶時，可能已經變色或分離。

6.麵包雙入組：Costco的烘焙食品很好吃，而且不含防腐劑，這正是問題所在。沒有防腐劑的情況下，第二條麵包在室溫下3至4天就容易發霉。

7.大包裝麵粉：全麥麵粉與杏仁粉含油量高，很容易變質。即使是白麵粉，放在櫥櫃兩年，也可能長出米蟲。

8.大包裝堅果等商品：核桃、胡桃價格不便宜，大包裝看起來很誘人。但和米、麵粉一樣，高脂肪含量讓它們很容易壞。壞掉的堅果會有苦味，直接毀掉你的甜點。

9.大罐裝保養品：兩罐一組的乳霜看起來很划算，但每次用手挖取，都會把細菌帶進去。一大罐要用上一年，最後可能變成一場微生物實驗。

