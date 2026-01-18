櫻桃產量大轉移、出口新路線 南半球強壓北半球

智利鞏固其作為世界領先鮮櫻桃出口國的地位。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2025/26年是全球櫻桃產業的轉捩點，北半球櫻桃產量下降，南半球櫻桃出口地位增強。櫻桃市場正展現一個經歷深刻變革的產業，這場變革受到產量挑戰、新的物流策略，以及關鍵市場開放的共同影響。

中國仍然是世界最大的櫻桃生產國，儘管大部分產品都銷往國內市場。

智利逆勢而上，鞏固其作為世界領先鮮櫻桃出口國的地位。在非櫻桃季，這個安地斯山脈國家主導了國際市場，尤其是中國，中國至今仍是智利主要出口目的地。然而，智利工業目前正致力於實現更大程度的多元化，旨在加強其在美國、歐洲、拉丁美洲和印度的影響力。

與智利一樣，南非也取得了強勁的出口季，而澳洲、紐西蘭和阿根廷則保持了較保守的態勢，專注於利基市場和策略性商業窗口。

在歐洲和北美，櫻桃產業面臨許多嚴峻挑戰：惡劣的天氣條件、勞動力短缺和不斷上漲的生產成本。土耳其、美國、西班牙、義大利、波蘭和希臘等國的旅遊旺季規模已縮減。

到2025年，產品品質和狀況將成為全球市場競爭中不可或缺的要素。價格壓力和生產國之間日益激烈的競爭，使得物流效率和不斷提高採後標準變得至關重要。

據美國農業部 （USDA） 稱，2025/26年全球櫻桃產量可能會下降10%以上，土耳其、美國和歐盟的產量都將下降。相反，預計中國和智利的經濟將有所成長。智利目前正值採摘季。重點在於物流和確保整個價值鏈的質量，為此，在不受植物檢疫限制的地區啟用了新的包裝設施。

南非今年的收成也相當不錯，得益於有利的氣候條件，預計產量將會增加。該國還計劃在2026/27年度開拓中國市場。

阿根廷則繼續服務於小眾市場，並因其對品質的關注以及在中國管道之外的多元化發展而脫穎而出。

歐洲在櫻桃的生產和消費中繼續扮演著重要角色。在西班牙，著名的赫爾特山谷櫻桃迎來了豐收，擴大了歐洲市場的供應。義大利、希臘、德國和波蘭繼續報告強勁的國內需求和可觀的產量。

對西班牙而言，一項關鍵進展是獲得了進入中國市場的機會，這得益於雙方簽署了一項為期三年的植物檢疫議定書。出口將由農業部監管，加工、包裝和運輸都將遵循嚴格的標準。

在美國，櫻桃產量有所下降，尤其是加州和密西根州。儘管如此，美國仍然是國際櫻桃貿易的重要參與者。

未來的關鍵在於品質。整個南半球的農業產業都在投資於此：整合先進的物流、農業專業知識和商業策略，以抓住不斷變化的全球市場所帶來的機會。

