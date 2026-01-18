買錯會後悔！汽車專家勸退休族「最不該買」這5款SUV

美媒報導，汽車專家建議退休人士應立即停止購買這5款SUV。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕SUV因為舒適度高、空間寬敞與行駛平穩，一直是退休族相當受歡迎的車款。不過，美國理財網站《GOBankingRates》報導，汽車專家指出，並非所有SUV都值得花費辛苦累積的退休金購買。有些車款存在不易察覺的缺點，例如維修保養費用高、油耗表現差或可靠度不足。如果你正在尋找適合退休生活的車輛，以下是專家建議應避免的5款SUV。

1.吉普（Jeep） Grand Cherokee：Jeep Grand Cherokee 對於想要中型、運動風 SUV 的退休族來說，看起來是理想選擇，提供二排或三排座椅，以及充足的行李空間。但汽車專家認為，市場上其實有更好的選擇。汽車專家、EVhype創辦人Rob Dillan表示「Grand Cherokee的可靠度好壞參半，常見問題包括TIPM故障與變速箱異常，尤其是2011至2015年款，召回次數特別多。」德國汽車維修商German Car Depot老闆Alan Gelfand也指出，這款 SUV 雖然外型時尚、動力強勁，但歷年來有不少召回紀錄與電子系統問題，整體CP值並不理想。

2. Mercedes-Benz GLE（賓士 GLE）：Mercedes-Benz GLE 是一款外型優雅、科技與安全配備齊全的豪華SUV，但其維修保養費用相當昂貴。根據CarEdge資料，車主在前10年的維修與保養費用比同級豪華SUV的平均值高出2740美元（約新台幣8.6萬元）。Gelfand 也指出，這款車的懸吊系統與電子配件經常故障，對於財務資源有限的退休族來說，風險相當高。

3.Land Rover Range Rover（路虎 Range Rover）：Range Rover 以高級時尚外型與最新科技聞名，但頻繁的維修可能會迅速侵蝕退休存款。根據CarEdge，Range Rover的平均維修保養費用比同級車平均多出7642美元（約新台幣24萬元），且前10年有51.26%的機率會發生重大維修。

Dillan直言其維修費「貴得離譜」，常見問題包括氣壓懸吊、冷卻系統與電系故障，需要頻繁進廠維修。他補充說，單次非原廠維修費用動輒上千美元，對固定收入的退休族相當不利。此外，資訊娛樂系統反應慢、駕駛模式複雜，反而比簡單的對手車款更令人困擾。

4.BMW X5：BMW X5 以強勁性能著稱，確實吸引人，但其維修成本可能對荷包造成不小壓力。CarEdge指出，X5平均維修保養費高出同級車7020美元（約新台幣22萬元），且有56.41%的機率需要重大維修。可靠度也是一大問題。

Gelfand表示，行駛超過10萬英里後，常出現冷卻系統、變速箱與電子零件的問題，而維修費始終居高不下。這種不確定性，容易為退休族帶來財務與心理壓力。Dillan也認同X5的問題不少，並指出如果不加價選配，乘坐舒適度並不理想。許多對銀髮族友善的安全與舒適配備，都被放在昂貴的選配套件中，入門車型往往缺乏實用的駕駛輔助功能。

5.Cadillac Escalade（凱迪拉克 Escalade）：Cadillac Escalade配備豐富、外型霸氣又顯得高級，但花費可能超出預算。Gelfand指出，Escalade體型龐大，對駕駛操作造成挑戰，且油耗表現不佳。對多數退休族而言，三排座椅其實用不到，但高昂的維修費卻可能逐步耗盡退休金。

