傳邀請戴蒙擔任Fed主席？川普駁斥並揚言控告小摩對他「去銀行化」

傳美國總統川普（Donald Trump，圖左）曾邀請摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon，圖右）擔任美國聯準會（Fed）主席。（彭博，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》近日報導，美國總統川普（Donald Trump）曾邀請摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）擔任美國聯準會（Fed）主席。川普對此駁斥報導不實，並透露計畫對小摩提起訴訟，指控該銀行因2021年1月美國國會大廈事件而「錯誤且不當地」對他進行「去銀行化」處置。

綜合媒體報導，川普今（18日）稍早在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文指出，《華爾街日報》近日頭版刊載，聲稱他曾向戴蒙提供Fed主席的職位。川普痛批該報完全未經核實，「根本不是真的，根本沒有這回事」。

川普文中透露，事實上，他將在未來2週內對小摩提告，原因是該銀行在2021年1月6日抗議活動後對他進行不當去銀行化處理。

川普也在發文中澄清外界另一項傳聞，指他曾考慮讓戴蒙出任美國財政部長。川普表示，雖然外界被「引導相信」他曾提出這項可能性，但事實上他從沒有過這樣的提議，甚至連想都沒想過。

川普大讚現任美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表現出色，形容其為「超級明星」，並反問「既然貝森特做得這麼好，我為什麼要換成戴蒙？」

川普最後也在文章呼籲《華爾街日報》應做好「事實查核」責任，並警告若持續如此，其「本已岌岌可危的公信力將進一步下滑」。

