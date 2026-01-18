台灣鯛價格崩盤漁民排隊賣不掉 台美關稅定案但緩不濟急

台灣鯛捕撈情形。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕美國對台關稅15%政策定案，外銷市場不確定性消失，預期台灣鯛（吳郭魚）銷美量有望回升，但第一線養殖漁民表示，受去年高雄烏龍藥檢、進口魚片低價競爭及中國低價傾銷美國衝擊，目前台灣鯛池邊價格跌破成本，嘉義縣李姓養殖漁民痛心表示，魚隻嚴重滯銷，排隊三個月等不到收購，魚越養越大，大規格魚隻卻無法賣出，呼籲政府應立即先救漁民，後續外銷才有希望。

養殖業者希望政府盡快協助大規格在池魚去化。（民眾提供）

目前台灣鯛市場陷入低迷，李姓漁民指出，去年高雄市烏龍藥檢重創台灣鯛市場，傳統市場與加工廠收購價跌至每台斤25元，外銷條凍價600公克以上23元，300至600公克僅剩14元，相較於目前每台斤28至30元的飼養成本，每賣1台斤要倒賠3至5元。

「有魚無市」的情況嚴峻，由於收購端停滯，漁民即便想賠錢賣也賣不掉，李姓漁民說，已經排隊等三個月，魚在池子裡越養越大，超過1800公克工廠就不收，每天飼料錢和電費壓力大到睡不著，即便美國對台關稅定案，但緩不濟急，政府應協助漁民盡快將魚賣出。

台灣鯛協會理事長郭建賢說，去年進口魚片數量高達1000多噸，是前年的三倍，市面上許多進口貨產地標示不明，低價傾銷導致國產大規格魚片乏人問津，政府應嚴查進口魚片產地標示，並執行條凍規格凍儲，將現有規格魚隻先行收購凍存，調節市場供給。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成表示，農業部已公告投入180億元執行多項配套，包含外銷獎勵（每公斤最高31元）、專案農貸利息補貼（1%）以及針對加工廠與漁民的生產獎勵金，縣府積極媒合連鎖火鍋業者增加銷路，並建請中央漁業署儘速辦理「收購凍儲措施」與「團膳供應計畫」進行去化；去年下半年因關稅台灣鯛出口放緩，隨著目前關稅底定與中國倒貨潮結束，希望儘速恢復往日銷量。

張建成也說，漁業署因應美國要求，新頒佈出口產品的漁場需取得產地證明，養殖魚塭的漁民有放養申報即可，並未要求需養殖登記證，而嘉義縣漁民持有登記證比例逾7成5，為全國最高，也保障漁民獲得災害救助及其他獎補助資格。

