馬斯克控OpenAI與微軟背離非營利宗旨 索討4.2兆元不當得利

美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）近日向美國法院提交訴狀，要求OpenAI與微軟（Microsoft）賠償他最多1340億美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技富豪馬斯克（Elon Musk）近日向美國法院提交訴狀，要求OpenAI與微軟（Microsoft）賠償他最多1340億美元（約新台幣4.23兆元），理由是他應獲得2家公司因其早期支持而取得的「不當得利」。

《路透》報導，馬斯克在訴狀指出，他在2015年參與創立OpenAI，當時這家公司還只是初創企業。他貢獻約3800萬美元（約新台幣12億元），占OpenAI早期種子資金的60%，並幫助招募員工、連結創辦人與各界人脈，提升項目公信力。馬斯克認為，如果沒有自己的資金、聲譽與經驗，OpenAI不可能發展至如今的規模。

馬斯克指出，OpenAI後來進行了一次高調重組，將非營利組織轉為營利實體，違背了創立時「非營利、造福人類」的理念。他估算，OpenAI從他早期貢獻中獲利約655億至1094億美元（約新台幣2.07兆元至3.45兆元），而微軟因與OpenAI合作獲得約133億至251億美元（約新台幣4205億元至新台幣7937億元）的收益，2者加總最高可達1340億美元。馬斯克主張，這些收益應視為不當得利，應返還給他。

對於馬斯克的指控，OpenAI在聲明中回應稱，馬斯克的要求是「不嚴肅的」，並稱這是他對 OpenAI展開的「騷擾行動」的一部分。微軟則表示，沒有證據顯示公司協助或教唆 OpenAI。

目前，美國加州奧克蘭（Oakland）法官已裁定，將此案交由陪審團審理，預計今年4月開庭。報導指出，如果陪審團裁定OpenAI或微軟負有責任，馬斯克不只可能拿到賠償，還可能要求法院限制他們某些行為。

