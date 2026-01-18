白銀將暴漲？羅伯特清崎：本週衝上每盎司107 美元

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）預測，白銀價格本週將暴漲至每盎司107美元。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）預測，白銀價格本週將暴漲至每盎司107美元（約新台幣3383元）。

《FINBOLD》報導，羅伯特清崎15日在社交平台X發文，預測週一（19日）白銀價格將從每盎司91美元（約新台幣2877元）跳空高開至每盎司107美元，漲幅高達17.58%。

請繼續往下閱讀...

報導指出，若羅伯特清崎預測成真，將構成一次極為迅猛的漲勢，並可能對眾多將白銀作為工業金屬使用的企業造成衝擊。

羅伯特清崎還在推文中，帶有些許幸災樂禍的寫道「特斯拉（Tesla）拿不到白銀」，並以一句簡單的「耶（yay）」作結。報導指出，這句話很可能是在回應特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年12月底稱白銀近期飆漲並不是好消息的發言。

羅伯特清崎發文一出，引發網友熱議。有網友表示，「91美元到107美元的價差將會造成混亂。羅伯特清崎，你是在場邊觀望嗎？」、「反向指標正在說話。請停止！」、「白銀擠壓2.0？週一見分曉。」、「我們會把這次也記入你犯錯的次數清單。」、「無論你說什麼，你總是錯的。應該有人發起一個反向清崎ETF。」、「你幾天前不是還在警告人們注意價格波動，並建議大家考慮拋售白銀嗎？」等。

羅伯特清崎（Robert Kiyosaki，圖右）預測，白銀價格本週將暴漲至每盎司107美元。（法新社）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法