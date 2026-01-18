川普出招！懲罰歐洲8國反對美國取得格陵蘭 2月起加徵10％關稅 6月再提高

數以千計民眾17日在格陵蘭首府努克，抗議美國總統川普揚言收購這座位於北極門戶、礦產資源豐富的島嶼。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普17日在社群媒體發文，公布他試圖取得格陵蘭控制權的最新策略：威脅對8個歐洲國家課徵最高達25％的關稅，直到其完成購買這塊丹麥自治領土為止。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布，自2月1日起，丹麥所有出口至美國的商品，將被課徵10％關稅。挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭等7個北大西洋公約組織（NATO）盟國，也將同樣面臨10％關稅；這些國家此前已表態支持丹麥，拒絕屈從於川普的要求。

川普還說，如果這些國家仍不讓步，關稅稅率將於6月1日提高至25％，「直到就全面、完全購買格陵蘭達成協議為止」。若川普的威脅付諸實施，將在北約內部造成前所未有的緊張局勢。

紐約時報報導，美國目前對英國進口商品課徵10％的關稅，對歐盟進口商品課徵15％的關稅；這是在去年與雙方政府達成有限貿易協議之後實施的。新一輪關稅預料將疊加在現有關稅之上，而其他貿易夥伴將如何回應，仍有待觀察。

川普發出前述威脅之際，數以千計民眾在格陵蘭首府努克（Nuuk）抗議他企圖收購這座位於北極門戶、礦產資源豐富的島嶼。在哥本哈根及丹麥其他城市，也有數千人上街示威。

川普寫道：「多年來，我們沒有向丹麥、歐盟所有國家，以及其他國家收取關稅或任何形式的報酬，等同於補貼了他們。如今，經過數個世紀，是丹麥該回報的時候了—世界和平岌岌可危！」

他還提到，「多年來我們為他們所做的一切，包括最大程度的保護」，「這些正在玩一場極其危險遊戲的國家，已經讓風險達到無法接受、也無法持續的程度。」「因此，為了保護全球和平與安全，必須採取強硬措施，確保這個潛在的危險局勢迅速、毫無疑問地結束。」

川普強調，他「立即願意與丹麥及／或任何這些國家展開談判」。法新社報導，目前並不清楚川普將援引何種法律權限，來實施最高達25％的關稅。

對此，歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）回應說，歐盟捍衛國際法的立場「非常堅定」，他正在就此協調歐盟的整體回應。

