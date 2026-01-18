自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台美關稅15％ 台中精科理事長：傳產大利多、新年度好開始

2026/01/18 06:07

台中精科廠協會理事長黃呈豐（中）在南屯區就任與家人合影。（記者黃旭磊攝）台中精科廠協會理事長黃呈豐（中）在南屯區就任與家人合影。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮至美國簽署MOU，台灣輸美商品關稅稅率從20%降至15％，台中市精密機械科技創新園區廠商協進會理事長黃呈豐說，與日本、韓國同在起跑線對傳統產業大利多，有改變是好的，新年度有好開始是契機。

台中市精科廠協會在南屯區辦理幹部交接，黃呈豐就任第六屆理事長，黃呈豐說，輸美商品關稅稅率降至15%，且不疊加，對於傳產是大利多，去年8月起歷經多波對美談判，機械業等傳產開拓多角化市場，從美國、中國往其他國家擴展。

黃呈豐為六星機械工業二代接班，被稱為台灣精密齒輪代表，業界認為，台灣與日、韓輸美關稅同列 15%，消弭原本 5% 「差別待遇」，對工具機、機械設備、五金扣件（螺絲螺帽）及汽車零組件來說，至少能跟對手站在同起跑線。

台中精機業者認為，除了關稅還有換匯問題，新台幣匯率若能穩定維持在31.6元，工具機業從去年訂單下滑可望復甦，今年中旬就會看到起色。 

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財