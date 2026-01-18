台美關稅15％ 台中精科理事長：傳產大利多、新年度好開始

台中精科廠協會理事長黃呈豐（中）在南屯區就任與家人合影。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮至美國簽署MOU，台灣輸美商品關稅稅率從20%降至15％，台中市精密機械科技創新園區廠商協進會理事長黃呈豐說，與日本、韓國同在起跑線對傳統產業大利多，有改變是好的，新年度有好開始是契機。

台中市精科廠協會在南屯區辦理幹部交接，黃呈豐就任第六屆理事長，黃呈豐說，輸美商品關稅稅率降至15%，且不疊加，對於傳產是大利多，去年8月起歷經多波對美談判，機械業等傳產開拓多角化市場，從美國、中國往其他國家擴展。

黃呈豐為六星機械工業二代接班，被稱為台灣精密齒輪代表，業界認為，台灣與日、韓輸美關稅同列 15%，消弭原本 5% 「差別待遇」，對工具機、機械設備、五金扣件（螺絲螺帽）及汽車零組件來說，至少能跟對手站在同起跑線。

台中精機業者認為，除了關稅還有換匯問題，新台幣匯率若能穩定維持在31.6元，工具機業從去年訂單下滑可望復甦，今年中旬就會看到起色。

