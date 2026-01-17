土耳其怎麼了？櫻桃產量雪崩7成 慘烈原因曝光

土耳其2025年遭遇霜凍及乾旱衝擊，許多水果產量大減。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕根據土耳其統計局（TurkStat）的數據，2025年土耳其水果產量下降超過30%，其中櫻桃產量直接蒸發70.6%，開心果產量暴跌61.5%，蘋果也年減48.3%，主要是去年4月霜凍以及許多產區長期乾旱所致。

《Fresh Plaza》報導，土耳其統計局報告稱，2025年農作物總產量較前一年顯著減少，其中，水果、香料等作物的降幅最大，合計下滑30.9%，至約1960萬噸。去年4月的霜凍影響數十個省份，被認為是水果產量崩跌的關鍵因素。

統計顯示，蘋果產量年減48.3%，桃子下滑46.1%，油桃減少44.1%。櫻桃產量更銳減70.6%，葡萄產量也跌了27.5%。石榴產量跌10.2%。柑橘類水果方面，柑橘產量增加5.8%，但柳橙產量下降17.5%，檸檬產量下降34.4%。香蕉產量則略微下降1.2%。

堅果類產量也比2024年萎縮，其中榛果產量年減38.5%，核桃年減38.2%，開心果暴跌61.5%。

蔬菜方面，結果喜憂參半，西瓜產量較2024年增加6.7%，青椒成長1.8%。相較之下，番茄產量年減7.6%，紅椒產量下降4.7%，黃瓜產量下降2%。

報導說，這些數據凸顯了惡劣天氣對土耳其 2025 年農產品的影響，水果作物首當其中，遭受霜凍和乾旱衝擊。

