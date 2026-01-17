小心買中古車變成大筆開支 資深修車師傅提出7項關鍵檢查

購買中古車，即使是經驗豐富的買家，也常常忽略一些小問題，而這些問題日後可能會演變成大筆開支。（示意圖資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕購買二手車可以省下數千美元，但前提是你知道該注意哪些方面的檢查。即使是經驗豐富的買家，也常常忽略一些小問題，而這些問題日後可能會演變成大筆開支。

為了了解買家在購買二手車之前應該檢查哪些常見的被忽略的要素，GOBankingRates採訪了全國知名的汽車專家、Car Coach Reports的創始人Lauren Fix 和Casey's Automotive的老闆Bryan Jewett，他曾擔任技術員、服務顧問和服務經理多年。以下為這些修車師傅和行家的建議。

1. 所有權和車輛歷史記錄

Fix建議檢閱車輛歷史報告，以發現賣家告知買家的資訊以外的任何事故、所有權問題或里程表回溯情況。根據SlashGear報導，二手車買家可能會發現的產權問題包括：

*車輛報廢證明上說明該車輛因洪水、事故或其他重大損壞而被宣佈為全損。

*重建車輛所有權證書表明，這輛事故車已經過修復和檢驗，確認其安全性符合再次上路的標準。買家應查看完整的維修記錄，以了解車輛的損壞程度。

*如果發現車輛曾遭受水淹或洪水損壞，買家需要對車輛進行徹底檢查，查看是否有黴菌、電氣損壞、腐蝕、生鏽、密封件、墊圈或襯套腐爛等問題。水淹損壞可能導致一些初期不易察覺的長期問題。

2. 服務記錄及保養證明

「完整的保養記錄是判斷車輛保養狀況的最佳指標」，Fix說：「如果缺少記錄，那就說明這項保養工作根本沒做。」

Jewett建議查看保養記錄，檢查是否進行了定期保養，例如更換機油、更換煞車片和工廠規定的保養，並確認是否更換了正時皮帶或鏈條，因為疏忽會導致引擎故障。「洗車」則是指賣家將車輛轉移到另一個州以清除產權瑕疵。

3. 電子系統和警示燈

Jewett解釋說，電氣維修費用可能很快就會累積起來，因此在購買二手車之前最好檢查所有部件，包括電動車窗、電動座椅、倒車攝影機、娛樂系統、車燈和所有開關。由於隱藏的電氣問題維修起來可能既昂貴又令人沮喪，所以最好打開啟動開關，確保所有警告燈都正常工作。

4. 液體洩漏和異味

「檢查車底和引擎室內是否有機油、冷卻液和變速箱油洩漏」，Jewett說：「即使是很小的洩漏也可能導致大修。注意是否有燒焦的氣味，這可能表明存在電氣問題；也要注意是否有霉味，這可能表明存在黴菌或水漬損壞。」

5. 輪胎和煞車狀況

Fix表示，輪胎磨損不均或煞車片磨損可能表示懸吊系統有問題或保養不當，而這兩種情況都需要花費大量資金進行維修，大多數買家都會忽略這些問題。

Jewett建議用手觸摸輪胎表面，看看哪一側磨損更嚴重。這可能表示車輛需要四輪定位，或轉向系統甚至懸吊系統有潛在損壞。

6. 底盤鏽蝕、隱藏式車架及結構性損壞

即使一輛車表面看起來很棒，過去的事故也可能掩蓋其內部的損傷。Jewett建議車主索取一份Carfax車輛歷史報告，並請一位值得信賴的技師檢查車輛，查看是否有任何可能表明維修不當或安全隱患的跡象。

Fix建議檢查車輛底部是否有鏽蝕、腐蝕或車架維修痕跡。她解釋說，這些問題會嚴重影響車輛的安全性和長期耐用性。

7. 由認證技工進行檢查

Fix和Jewett都認為，在對車輛提出任何報價之前，花錢請ASE認證的機械師徹底檢查車輛，是發現可能導致日後巨額維修費用的問題的最佳方法。

