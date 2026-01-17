獨家》相信黃董！黃崇仁寫信給力積電員工透露賣廠秘辛

被網友趣稱「相信黃董，過年就懂」的力積電董事長黃崇仁寫給員工一封信。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕力晶集團的晶圓代工廠力積今天宣布與記憶體大廠美光科技（Nasdaq: MU）簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），將以總價18億美元現金收購力積電銅鑼P5晶圓廠。被網友趣稱「相信黃董，過年就懂」的力積電董事長黃崇仁寫給員工一封信，強調銅鑼廠在正式合約簽定18個月內分階段轉讓給台灣美光，以協助美光加速並擴大DRAM在台灣的佈局，美光不僅以預付貨款方式預約HBM後段晶圓製造（PWF）產能，還將力積電正式納入其HBM供應鏈，與力積電建立長期的代工夥伴關係，這是力積電營運策略的重大調整，更是公司走向AI 時代的關鍵一步，他並鄭重對銅鑼廠員工給予兩點承諾，堅持不主動裁員、妥善安排。

以下是黃崇仁發給員工一封信的全文：

各位同仁大家好：

今天，我要向大家分享一個公司發展的重要里程碑，這不僅是力積電營運策略的重大調整，更是我們走向 AI 時代的關鍵一步。

請繼續往下閱讀...

經115年1月16日董事會核准，公司將與美光科技（Micron）簽署意向書，計劃將銅鑼廠（P5）廠房，在正式合約簽定18個月內分階段轉讓予台灣美光，以協助美光加速並擴大其DRAM在台灣的佈局。P5的設備及人員，將在不裁員、不中斷營運的情況下，陸續轉回新竹廠區。

此外，美光不僅以預付貨款方式預約我們的 HBM 後段晶圓製造（PWF）產能，將力積電正式納入其HBM供應鏈，與力積電建立長期的代工夥伴關係。美光也將協助力積電精進利基型DRAM代工事業，協助力積電切入下一代DRAM製程技術。透過與世界級記憶體大廠的合作，公司將得以優化自身財務結構、技術藍圖及營運體質，讓朝穏定獲利及永續發展的願景邁進。

在這次轉型過程中，我深知各位最關心的是自身的工作安定。在此，我代表公司鄭重承諾：

1. 堅持不主動裁員：公司視每一位同仁為最珍貴的資產，本次調整絕非為了縮減人力，而是為了將資源重新配置並集中於更有競爭力的戰略目標。

2. P5同仁的妥善安排：對於銅鑼廠的同仁，公司將會進行「有序遷回」的安置計畫。我們需要毎一位同仁的全力參與，並引導同仁參與更高價值的生產與技術開發工作。

透過這次資源的重新配置，我們將汰換新竹廠區舊有設備及低毛利產品線，強化營運效能，公司將轉型為以 AI 應用為核心的專業晶圓代工廠，並專注於高附加價值產品線如 3D AI DRAM、WoW（Wafer on Wafer）、PWF （Post Wafer Fabrication）、矽中介層（Interposer）與矽電容（IPD）、PMIC、GaN/MOSFET、IGZO 及其它等應用于AI伺服器及AI邊緣運算領域的產品線。

這將是力積電第四次轉型，感謝每一位同仁在轉型期給予公司的信任與支持，讓我們一起開創

屬於力積電的 AI 新紀元。

祝大家 工作順利、平安。

董事長 黃崇仁 敬上

115 年 1 月 17

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法