歐盟提新法 強制關鍵基礎設施剔除華為等中國設備

歐盟擬強制禁用中國製太陽能板等設備。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕《金融時報》報導，歐盟正採取行動，強制關鍵基礎設施逐步剔除中國製設備，此舉主要鎖定通訊、聯網車、太陽能板、監控設備與安檢掃描器等領域的中國企業，比如華為、中興通訊、海康威視、同方威視等。

報導引述歐盟官員指出，現有的作法是自願管制高風險的供應商，不過預定20日提出的「網路安全法」（Cybersecurity Act）修正案可能使其對歐盟成員國，成為強制性措施。之前在大型市場的一些通信公司，比如西班牙與德國，抗拒執行相關措施。

請繼續往下閱讀...

《政客》（Politico）報導，歐盟此舉旨在保護市場免於與中國有關的經濟脅迫、不公平競爭以及網路與數據風險。

歐盟執委會科技與安全主管維爾庫寧（Henna Virkkunen）指出，該議案將賦予成員國權力，禁止「不可靠」（untrusted）科技供應商進入歐盟部份市場，預期此舉主要針對通訊、聯網車、太陽能板、監控設備與安檢掃描器領域的中國企業。

《政客》指出，兩名知情官員說，取得此法最新草案的權限也異常嚴格，歐盟執委會的其他部門官員被要求親自來到執委會總部，並且不帶手機，進入一個安全房間內才能閱覽相關文件。

歐盟對中鷹派人士憂心，北京在科技領域崛起的權力，已對歐洲構成生存安全威脅。歐洲議會荷蘭自由派議員格羅特西斯（Bart Groothuis）說，「如果不是現在，那是什麼時候？這是早該做的措施，攸關供應鏈安全、國家安全，也攸關歐洲產業的競爭」。他是致函歐洲執委會，對中國在太陽能逆變器的主導地位提出疑慮的歐洲議會議員之一。

該議案指出，逐步汰換中國製設備的時程表將取決於對特定產業與歐盟構成的風險，同時也將考慮替代供應商的成本與可取得性。美國2022年禁止批准使用華為與中興通訊的新通訊設備，並鼓勵歐洲盟友也採取相同行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法