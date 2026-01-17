美光第三度向台廠借力拓版圖 AI需求產能急到砸現金569億買廠

記憶體大廠美光科技在台灣擴展DRAM版圖再下一城。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠美光科技在台灣擴展DRAM版圖再下一城。美光今（17）日宣布與力積電簽署獨家意向書，將以總價18億美元（新台幣約569億元）現金收購力積電位於台灣苗栗縣銅鑼的P5晶圓廠，此收購案為一座12吋（晶圓廠，無塵室面積約30萬平方英尺，以強化美光產能，作為因應全球對記憶體日益增長的需求。此意向書也將建立雙方在DRAM晶圓後段製程的長期合作關係。該交易預計於2026年第二季完成，美光預期此收購案將自2027年下半年起為其DRAM晶圓產能帶來顯著貢獻，且銅鑼廠區與美光台中廠區相鄰，將促進營運綜效。

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示，此次策略性收購現有前段製程無塵室，將與美光目前在台灣的營運互補，並能提升產能，在需求持續超越供給的市場中更好地服務客戶。該交易預計將於2026年第二季完成，並需在完成協議簽署及取得必要的監管核准後進行。交易完成後，美光將取得力積電銅鑼廠區P5晶圓廠的所有權，並將分階段導入設備，逐步提升DRAM產能 ; 力積電則將於特定期間內轉移銅鑼的營運。美光預期此收購案將自2027年下半年起，為其DRAM晶圓產能帶來顯著貢獻。美光強調，此項收購與美光持續推動的全球擴產計畫相輔相成，展現美光積極投資以滿足客戶長期需求的決心。

力積電銅鑼廠於2024年5月啟用第一座廠，主要生產55、40奈米等利基性製程月產能可達約4~5萬片，但因客戶需求與市場因素，先建置約8千片片產能的設備。

美光的記憶體版圖擴展與台灣密不可分，2012年美光併購日本爾必達（Elpida），並同時取得爾必達與力晶合資的DRAM廠瑞晶電子股權，納入台灣美光廠，這項交易使得美光與三星、海力士晉升為全球記憶體三大廠。美光後來在2016年底以每股新台幣30元的價格、總價共約1300多億元收購台塑集團旗下的DRAM廠華亞科，華亞科於同年12月6日從台灣證券交易所下市，成為美光100%持股的子公司。這次因應AI需求向台積電買銅鑼廠，且是現金交易，可見需求產能急迫。

