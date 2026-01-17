華為被點名！美國不忍了公開中國與馬杜羅秘密交易

委內瑞拉總統馬杜羅與妻子佛羅雷斯遭美軍逮捕，將在美國受審。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國於美東時間3日清晨活抓委內瑞拉總統馬杜羅之後，美國國會近日公布一份措詞嚴厲的報告，詳細闡述馬杜羅政權在金融、石油、國防和社會控制方面對中國的戰略依賴。報告強調華為、中興和中國電子進出口公司（CEIEC）3家中企，在監控和控制委國民眾方面發揮關鍵作用。

美國國會下屬的獨立機構-美中經濟與安全審查委員會，近日發布一份措辭嚴厲的報告，該報告透過核實的數據和官方文件，揭露委內瑞拉獨裁政權與中國共產黨政權之間在軍事、經濟和技術方面的密切聯繫，這賦予了該文件在國際政策問題上罕見的制度合法性。

報告指出，委內瑞拉一直是中國在拉丁美洲最親密的夥伴之一。自1998年查維斯（Hugo Chavez）當選總統以來，中委關係迅速發展。2023年，兩國將關係提升為「全天候戰略夥伴關係」，標誌著雙方將在政治、貿易、能源等領域開展長期合作。

報告稱，過去20年來，北京與委內瑞拉建立了深厚的經濟聯繫。中國政策性銀行向委內瑞拉提供的貸款超過任何其他拉丁美洲國家；目前未償還的中國銀行貸款至少達100億美元。儘管受到美國制裁，中國仍然購買了委內瑞拉的大部分石油，石油收入佔委內瑞拉財政收入的一半以上，從而保障了馬杜羅政權生存的重要收入。

中國是委內瑞拉僅次於美國的第二大貿易夥伴。自2020年以來，中國與委內瑞拉的貿易總額持續成長，2025年前11個月的貿易總額接近60億美元。自2020年起，中國對委內瑞拉保持貿易順差，2025年前11個月的順差達38億美元。

中國官方統計的從委內瑞拉進口商品中，超過三分之二是石油及石油相關產品。然而，這很可能是一個低估的數字，因為中國從委內瑞拉進口的石油，絕大部分被記錄為來自其他國家（包括巴西和馬來西亞）的貨物。大部分中委石油交易以人民幣結算，但美元以及至少一種與美元掛鉤的穩定幣仍被用於結算委內瑞拉的石油銷售。

報告強調，儘管受到美國制裁，中國仍與委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）進行合資經營，部分規避了國際限制。報告也指出，中國企業在能源、電信、港口、灌溉和電網等關鍵基礎設施領域擁有強大的影響力。

委內瑞拉是拉丁美洲最大的中國武器買家，自2005年以來，委內瑞拉已購買了坦克、裝甲車、火箭發射器、飛彈和飛機等裝備。報告稱，中國還在委內瑞拉境內建造了兩座衛星站，可能為中國人民解放軍在衝突局勢中提供戰略通道。

報告提及，這些系統在近期美國抓捕獨裁者馬杜羅的行動中明顯失靈。中國雷達未能偵測到入侵，暴露出技術問題、維護不足以及軍事整合程度有限等缺陷。

報告也點名，華為、中興和中國電子進出口公司等三家中企，在監控和控制委國民眾方面發揮的關鍵作用，這些公司負責提供技術基礎設施。

此外，中興通訊還開發了委內瑞拉的「祖國卡」系統，該系統用於追蹤投票模式、配給食品和物資以及監控社交媒體帳戶，中國電子進出口公司則向馬杜羅政權提供中國「防火長城」的商業版本。

