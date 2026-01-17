Costco被低估的5款最佳產品 挖出科克蘭意想不到寶藏

美媒mashed仔細研究Costco的Kirkland Signature系列商品，發現了一些意想不到的寶藏，列出被低估和被忽略的5項商品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕Costco會員享有許多誘人福利，例如美味的美食廣場和慷慨的退款政策。此外，Costco也為會員提供一系列自有品牌產品Kirkland Signature（科克蘭），其品質即便不如知名品牌，但也毫不遜色。

Kirkland Signature品牌旗下擁有許多熱門產品，包括特級初榨橄欖油、烤雞和希臘優格。當然，Costco也提供一些知名度較低但品質同樣優良的產品，只是這些產品並未獲得太多關注。美國媒體mashed仔細研究了Costco的Kirkland Signature系列，發現了一些意想不到的寶藏，列出在2025年被低估和被忽略的5項商品。

1. Kirkland Signature 芒果乾

Reddit上的Costco會員們對Kirkland Signature甜芒果乾的評價指出，面對如此美味的零食，很容易就控制不住自己。一位評論者稱其「美味至極，令人上癮」，這款甜點的強大吸引力顯然已經俘獲了眾多粉絲的心。

一位顧客說：「我後來不買了，因為我控制不住自己。看完一部電影就得買一包。」另一位顧客則表示：「最後，我吃太多柯克蘭牌芒果乾，以至於現在一看到芒果就反胃。」

值得一提的是，好市多也出售一種無糖的柯克蘭有機芒果乾，包裝是黑色的。據Reddit用戶反映，這種芒果乾在好市多不定期上架，有人認為它是季節限定產品。雖然加糖的芒果乾很受歡迎，但好市多的無糖芒果乾也相當誘人。

線上購買Kirkland Signature 甜芒果乾，售價11.99美元。

2.Kirkland Signature 特厚牛排條

Kirkland Signature Premium Extra Thick Steak Strips本質上就是牛肉乾，但它的品質遠勝於你在加油站那些擺在可疑藥丸和放了好幾週的糕點旁邊的普通牛肉乾。一位Reddit用戶在討論Kirkland的這款醃製牛肉乾時坦言：「我吃過好幾袋」，並評價這款產品「品質上乘，價格也比其他一些產品實惠」。另一位用戶則對包裝上的說明表示質疑：「我不確定是否需要冷藏，因為我一次就能把整袋都捏碎。」

Costco 網站上的評論大多是好評，一位顧客評論道：「味道非常好，大多數人都會喜歡。品質上乘，幾乎沒有筋膜。」另一位顧客說：「這款牛肉乾切得很厚，但仍然很有嚼勁……我一下子就愛上了。」

線上購買Kirkland Signature 高級特厚牛排條，售價14.89美元。

3. Kirkland Signature 新鮮山羊乳酪

Kirkland Signature新鮮山羊起司不僅美味，而且比其他超市裡的同類產品更實惠。 Reddit上有人發起了一個關於Costco最受歡迎的奶酪的調查，結果顯示這款價格親民的奶酪非常受歡迎，得票最高的答案是：「Costco山羊奶酪！真是物超所值！」 豐富的起司種類對於打造誘人的熟食拼盤至關重要，而軟質起司則因其易於塗抹而備受歡迎。

網上購買Kirkland Signature 新鮮山羊乳酪，售價8.96美元。

4. Kirkland Signature 有機純楓糖漿

這家倉儲式零售商的Kirkland Signature有機純楓糖漿採用33.8盎司的大容量包裝，售價僅14.99美元。相較之下，你需要至少四瓶Golden Blossom楓糖漿才能達到好市多這款楓糖漿的量，而Golden Blossom楓糖漿的價格高達23.96美元。

從顧客評價來看，好市多會員都認為這款產品物超所值。 「味道好極了，而且價格也是我見過最便宜的」；一位顧客說道，「幾十年都沒見過這麼低的價格了。」另一位顧客則稱讚了這款產品的耐用性，他說：「這罐楓糖漿感覺可以用很久，因為每次只需要一點點就能享受到濃鬱的楓糖風味。」

Kirkland Signature有機純楓糖漿在線上售價為14.99美元

5.Kirkland Signature 雞胸肉塊

Kirkland Signature雞胸肉塊就是一個很好的例子，它的品質遠超同類產品，許多 Costco 會員都對這款產品給予了高度評價。一位顧客評論道：「雞肉太棒了……遠遠超出我的預期。」

一位Costco的粉絲在Reddit上分享說，他們用這款罐裝雞肉的雞絲代替了雞胸肉，並表示：「它很適合做墨西哥薄餅，或者任何你想放它的東西。」其他評論者也表示贊同，並說Kirkland的這款罐裝雞肉非常適合做湯、沙拉、墨西哥辣醬玉米餅捲和布法羅雞肉醬。正如一位網友所說：「它用途很廣，我們家經常使用。」

線上購買Kirkland Signature 雞胸肉塊，售價16.99美元。

