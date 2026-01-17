UNIQLO T恤融入集英社百年經典漫畫 3月中旬開賣 跨時代藝術穿上身

為紀念集英社成立100週年，UNIQLO（優衣庫）推出規模宏大的MANGA UT聯名T恤系列。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕為紀念集英社成立100週年，UNIQLO（優衣庫）推出規模宏大的MANGA UT聯名T恤系列。這項雄心勃勃的計劃旨在連接不同時代的漫畫故事，其產品陣容涵蓋了從《咒術迴戰》等現代熱門作品到《全職獵人》、《浪客劍心》等傳奇經典之作。

第一期精選了11部來自《週刊少年Jump》和《Young Jump》的漫畫作品。代表《週刊少年Jump》的作品包括《咒術回戰》、《全職獵人》、《幽遊白書》、《聖鬥士星矢》、《烏龍派出所》、《筋肉人》和《足球小將》。而代表《Young Jump》的作品則以《GANTZ》、《王者天下》和《黃金神威》的硬派美學為特色。每件T恤都旨在展現對應作品獨特的世界觀，將標誌性角色和畫面轉化為可穿戴的藝術品。

雖然首批推出的22款設計各具特色，但此次合作並非短期計劃，而是長期項目；優衣庫計劃在未來兩年內推出約100款不同的設計。

作為連載時間最長的漫畫之一（1998年首次亮相，至今仍在連載），《全職獵人》提供了大量的素材可供借鑒，最終推出了不少於四款不同的T恤，其中包括黑色T恤上不祥的雙面圖案。

有些設計將所有圖案都印在胸前，而有些設計則在正面保持低調，將更醒目的視覺效果放在背面。

集英社100週年紀念 x 優衣庫MANGA UT系列將於3月16日正式發售，屆時可透過優衣庫官網和實體店購買。

