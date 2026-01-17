台美關稅15％中國氣炸 吳釗燮1句話狠戳北京痛腳

台美關稅敲定簽署MOU後合影。（圖取自盧特尼克社群X）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣與美國關稅談判，爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇。美國在台協會（AIT）也在社群表示，與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）正式簽署一項具有歷史意義的貿易協議，確立美台「戰略經濟夥伴關係」。中國氣炸喊堅決反對。國安會秘書長吳釗燮今日在社群平台PO文開嗆，中國應該把更多精力放在改善自身低迷的經濟狀況上，而不是操心台美之間的戰略經濟夥伴關係。

台灣談判團隊與美方達成共識，在美國商務部共同簽署MOU。我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅15％且不疊加，這是美國逆差國中最低稅率；二是美國未來若課徵232條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」。

請繼續往下閱讀...

同時，在台灣業者自主投資規劃下，我方同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國。第一類是企業自主投資2500億美元，第二類是台灣政府以信用保證方式，支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資半導體及ICT供應鏈等。

值得一提的是，台灣是全球第一個取得232條款關稅優惠的國家。美方承諾未來制定半導體及衍生品關稅無論多少，都將給予台灣最優惠待遇，配額內零關稅、配額外15％優惠關稅。

此事引起藍白陣營及中國跳腳，中國怒稱「反對建交國與台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協議」。科技專欄作家林修民16日在臉書發文指出，伊朗的好朋友中國關稅實際上是47%加25%等於72%，中國再便宜也沒有辦法跟台灣廠商在美國的市場競爭，等於是全面被踢出美國市場。因此，台美這次關稅協商最大的輸家就是中國，難怪台美關稅談判結果公布之後中國馬上跳腳，不意外、中國在台代理人也跟著老闆一起抓狂謾罵。

國安會秘書長吳釗燮今日也在社群平台X上PO文稱，中共政權反對我們與美國的關稅及投資協定？他開嗆中國應該把更多精力放在改善自身低迷的經濟狀況上，而不是操心台美之間的戰略經濟夥伴關係。

The #CCP regime opposes our tariff & investment agreement with the #US? Perhaps it should focus more on fixing its own gloomy economy than fretting over the STRATEGIC ECONOMIC PARTNERSHIP between #Taiwan & #America, as outlined in the @CommerceGov factsheet. pic.twitter.com/TePu7SaPcZ — Joseph Wu （@josephwutw） January 17, 2026

