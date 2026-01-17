台積電變美積電？經部闢謠：美光來台投資沒變台光！

台積電赴美沒變美積電。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅出爐後，外界傳言指稱台積電擴大赴美投資將變成「美積電」。經濟部更舉例，美光來台也不會變台光，盼企業跨國投資不應被簡化或政治化解讀。

經濟部表示，台積電長期深耕台灣，台灣仍為其全球營運與先進製程發展的核心基地。依據台積電既有規劃，至2036年止，先進製程產能約八成仍將集中於台灣，美國約占兩成，台灣在全球半導體產業鏈中的關鍵地位不變。

經濟部指出，企業依據客戶需求與市場布局，在海外設立生產據點，為國際化經營之正常現象，亦是企業競爭力的展現。台積電因應客戶需求，陸續於中國、日本及美國設廠，並不影響其以台灣為研發、製造與決策核心的既有策略。

同樣地，正如同台積電因應客戶需求，到中國、日本、美國、設廠，美國記憶體大廠 「美光」到了台灣投資設先進封裝關鍵據點，也不會變成「台」光。

此外，台積電全球研發中心仍設於新竹科學園區周邊，顯示其技術研發重心持續扎根台灣。台積電董事長魏哲家近日亦再次公開強調，所有重大投資與營運決策，皆以客戶需求為依歸，「海外布局並非取代台灣」。

經濟部重申，台灣的公司在各國開分店，是企業發揮實力的自然展現。

