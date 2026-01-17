櫻桃價格何時會漲 估這個時間將至、近期波動較大

智利櫻桃正處於銷售旺季，價格波動較大。台北南港商場1月16日展示來自智利櫻桃的售價每盒一千公克台幣399元。（本報記者攝）

〔財經頻道／綜合報導〕目前，智利櫻桃在中國市場正處於銷售旺季，價格波動較大，也影響到其他國家的價格。展望未來，農曆春節前兩周，大約在2月初將是購買高峰期，加上春節前的櫻桃供應量將大幅下降，可能會引發價格顯著上漲。台北南港商場1月16日展示來自智利櫻桃的售價每盒一千公克台幣399元。

承銷商Lyons Lee表示，「元旦後一周，櫻桃市場略有回升。到貨量減少、預期需求增加以及許多貿易商在節後補貨，暫時減少了現貨市場供應，推高了價格。然而，本週價格和需求再次下降。」關於價格，他指出：「以Lapins2.5公斤×2包裝為例，本週價格較上週下降了約15%。2J和3J規格的批發市場開盤價分別約為27美元（台幣853元）/盒和34美元（台幣1074元）/盒，為近年來同期的最低價。加上今年春節較晚，還有大約一個月的時間，導致目前整體需求較低。

展望未來，Lyons Lee表示：根據以往經驗，春節前兩週通常是購買高峰期。預計市場在1月19日之後可能會逐步回暖，並在2月初達到需求高峰。然而，鑑於今年的整體消費環境，實際需求仍存在不確定性，需要密切關注市場波動。

關於春節前市場需求，Lyons Lee進一步解釋道：「由於實際產量低於預期，春節前的櫻桃供應量將大幅下降，而節日期間的需求預計會上升。供應緊張加上需求增加，可能會引發價格顯著上漲。然而，其影響將取決於各個貿易商的庫存水平和現有水果的質量。如果庫存普遍較高，即使強勁需求，價格上漲的趨勢也可能得到緩和價格的趨勢。」

