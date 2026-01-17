立刻停用！韓6款「中國製」牙膏含禁用成分緊急召回

韓國愛敬表示，6款由中國製造商生產和銷售牙膏含有三氯沙，正主動召回所有6款產品並退款。（圖取自官網）

〔財經頻道／綜合報導〕韓國食品藥品安全部（MFDS）16日表示，正在對進口的六批愛敬工業（Aekyung ）生產的「2080牙膏」進行全面檢查，這些牙膏被發現含有三氯沙，韓國早在2016年10月就禁止在牙膏中使用。韓國食品藥物安全部已派檢查小組前往中國一家製造廠，調查愛敬工業2080牙膏產品中檢測出三氯沙的爭議。

綜合韓媒報導，韓國食品藥品安全部稱，自 2023 年 2 月以來，愛敬工業從中國工廠（Domy）進口 6 款 2080 牙膏產品，目前該機構已收集並正在檢測所有可回收的 870 批次產品。除5批無法回收外，其餘批次均在召回範圍內。

為了解決消費者的擔憂，食品藥品安全部也收集並測試了愛敬在韓國本地生產的 2080 種牙膏，總計128 款。

此外，食品藥物安全部已派出現場調查小組前往中國工廠，調查三氯沙是如何混入牙膏產品中的。食品藥物安全部的全面檢測結果最快將於下周公布。

報導說，三氯沙是一種高效抗菌成分，過去曾廣泛用於口腔護理產品中，但人們不斷擔憂其可能引起的內分泌失調和荷爾蒙變化等健康風險。為此，韓國食品藥品安全部於2016年10月起全面禁止在包括牙膏在內的口腔護理產品中使用該成分。

食品藥品安全部一位官員表示。如果經審查檢測和現場檢查結果後確認存在違反《藥品管理法》及相關法規的行為，將採取包括行政處罰在內的嚴格措施。

對此，愛敬在官網證實，6款由中國製造商Domy生產和銷售牙膏，含有三氯沙，正主動召回所有6款產品並退款。愛敬對此事件造成消費者不便及擔憂深表歉意，將對產品品質及生產流產進行全面檢查，並確保類似事件不再發生。

