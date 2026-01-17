台新新光去年獲利373.6億 董座吳東亮感謝所有同仁

台新新光金控今（17）日舉辦合併後首場旺年會，圖中董事長吳東亮（右）與夫人彭雪芬（左）。（台新新光金控提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金今（17）日在台北南港展覽館舉辦「2026企業旺年會」，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年會活動；台新新光董事長吳東亮表示，去年獲利達373.6億元、創下歷史新高，這是所有同仁努力的共同成就，也表達感謝與祝福。

來自全省各地及海外據點同仁共同參與，現場逾一萬八千名員工席開一千八百多桌，台新新光金特別包下南港展覽館1樓及4樓二個樓層的場地同步視訊連線進行活動，規模是歷年來同業的新高。

此外，台新新光員工摸彩總獎金達新台幣二千五百萬元，中獎率也高達七成以上。

台新新光金董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席，並先後到4樓及1樓的活動會場向同仁致意，進場時受到同仁熱情的簇擁、歡迎，吳東亮致詞時特別感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁在新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。

吳東亮表示，台新新光金控在去年7月24日完成合併，成為國內第四大金控公司，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函。

2025年金控全年獲利達373.6億元、EPS1.91元，創下歷史新高，這是同仁努力的共同成就，吳東亮也在台上舉杯向同仁表達感謝與祝福。

台新新光金今年旺年會的參與人數創新高，旺年會的壓軸則是由吳東亮與夫人彭雪芬加碼抽大獎，加碼金額達新台幣300萬元讓現場驚喜連連，為「2026台新新光金控旺年會」劃下美好句點。

