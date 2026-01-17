搭機解密！空服員都會對乘客說的兩個「白色謊言」

空服人員肩負著巨大的責任，他們不僅要確保乘客的安全，還要在整個旅程中保持乘客的舒適和愉悅。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕空服員透露了他們在每次航班上都會對乘客說的兩個白色謊言，

英媒鏡報報導，一位英國空服員分享了飛行中的一些內幕消息，包括機組人員對乘客隱瞞關於咖啡和機艙溫度的小謊言，以及未喝完的飲料的真實去向。

空服人員肩負著巨大的責任，他們不僅要確保乘客的安全，還要在整個旅程中保持乘客的舒適和愉悅。一位機組人員匿名揭露了他們的一些秘密做法。他們承認為了乘客的最大利益，經常進行一項特定的交換。

空服員透露，「如果商務艙乘客在夜間航班上要咖啡，我會特意做一杯無咖啡因咖啡，這樣他們就能睡著了。」

機艙上經常提供鹹味小吃，乘客自然會感到口渴，但機上的飲用水供應可能不夠充足。他們透露：「水箱沒有清洗，可能充滿了水垢，但我們仍然飲用，也用它來泡茶和咖啡。」如果乘客擔心白開水的味道，不妨考慮自備瓶裝水，或選擇軟性飲料或酒精飲料。

但這並非乘客可能遇到的唯一謊言。飛機客艙出了名的冷，但如果你要求空服員稍微調高溫度，很可能會得到相反的結果。

空服員承認：「當乘客要求調高機艙溫度時，我們會撒謊說好的，我們會調高溫度，但實際上我們不會調高，因為我們走來走去會覺得熱。」此外，飛機的溫度通常保持在22°C至24°C之間

如果您擔心即將到來的航班上會著涼，最好帶上圍巾或毯子，以便在空調溫度設定不同的情況下也能保暖。

航班結束後，剩餘的酒水都會直接倒入水槽。他們解釋說：「即使還有四分之三的酒，我們也會在降落前把所有未喝完的葡萄酒和香檳都倒掉。」如果您覺得這種浪費令人困擾，您可以選擇將未喝完的飲料倒入可重複使用的水瓶中，以便日後享用。

