劉德音砸2.46億買股好眼光！美光最新利多曝光 黃仁勳這樣說

美光在紐約投資的新廠舉行動土典禮。（圖取自美光X帳號）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體供不應求，價格大漲。台積電前董事長、現任美光（Mircon）董事的劉德音，近期大幅加碼投資美光股票，顯示他看好記憶體市場前景。美光週四（15日）向美國證券交易委員會（SEC）申報資料顯示，劉德音共砸782萬美元（約台幣2.46億）買美光股票。美光最新利多也曝光了，16日宣布在紐約投資1000億美元（約台幣3.15兆）半導體綜合體動工，建成後將成為美國最大的記憶體工廠。

美光在美國紐約州奧農達加縣投資高達1000億美元的記憶體製造綜合體，週五（16日）舉行動工儀式。美光總裁兼CEO梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）與美商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、勞工部長德雷默（Lori Chavez-DeRemer）、紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）以及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等，均出席動土典禮。

美光在官網公告，該項目將建最多4座晶圓廠，將成爲美國最大半導體設施和全球最先進的記憶體製造基地，計劃2030年投產，產能將在後續10年內逐步擴大，有助於滿足現代經濟核心的人工智慧系統和設備日益增長的需求。

美光董事長梅羅特拉表示，美光紐約巨型晶圓廠的破土動工，彰顯我們致力於在美國大規模生產尖端記憶體的決心。

美商務部長盧特尼克（前排右2）出席美光新廠動土典禮。（圖取自美光X帳號）

美國商務部長盧特尼克也指出，美光新廠破土動工進一步證明，美國再次偉大。在川普總統的領導下，我們不再將未來外包，而是在國內打造未來。美光在紐約的投資意味著數萬個優質的美國就業機會，以及強大的供應鏈最終回歸美國。我們致力於重振美國在半導體製造業的領導地位。

輝達創辦人兼執行長黃仁勳表示，隨著AI改變各行各業，先進記憶體已成為必不可少的工具。透過將生產轉移到美國，美光正在增強美國的人工智慧基礎設施和供應鏈韌性，從而為下一波AI突破提供動力。

蘋果執行長庫克亦稱，蘋果對美國製造業的未來充滿信心，因此我們啟動了美國製造計劃，作為我們對美國6000億美元投資承諾的一部分。20多年來，美光一直是重要的合作夥伴，為全球用戶日常使用的蘋果產品提供記憶體技術。我們很榮幸能支持美光進行新的投資，進一步加強美國領先的記憶體製造和研發能力。

