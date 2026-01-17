首批輝達H200已抵香港 金融時報：中國阻入關 元件供應商中止生產

輝達H200晶片仍難以進入中國。（路透資料照）

〔記者魏國金／台北報導〕路透16日指出，根據《金融時報》報導，在中國海關人員禁止美國新批准的輝達人工智慧（AI）處理器H200入關後，輝達該款晶片的元件供應商已暫停生產。

路透未能證實這項引述兩名知情人士的報導，輝達對此也未發表評論。

報導說，輝達原本預期將取得中國客戶下單採購逾100萬顆該處理器，而印刷電路板等主要元件供應商已全天候生產，希望趕在最快3月出貨。據悉首批H200已運抵香港。

路透先前披露，中國海關當局本週通知海關人員，禁止輝達H200晶片進入中國，消息來源也指出，政府官員召集本國科技公司，警告他們若非必要，否則不要購買該晶片。

知情者表示，當局並未對其指示提供理由，也沒有說明該指示是正式禁令，亦或是臨時措施。

H200是輝達第2強大的AI晶片，也是美中關係最具爭議的焦點之一，儘管中國企業需求強勁，目前無法得知北京是否直接禁用該晶片，以扶植中國企業，抑或是仍考慮管制，並可能將之作為美中談判的籌碼。

金融時報報導，如果中國海關持續禁止放行該晶片，將對輝達造成重大衝擊，輝達一直積極遊說美中兩國，爭取H200晶片在中國銷售。美國總統川普上月批准該晶片出口中國，之後輝達便加速生產。

輝達對中國海關的行動感到意外，因為首批H200晶片已抵達香港，因為政策充斥不確定性，供應商為避免庫存壓力，本週暫停生產。分析師指出，專為H200設計的印刷電路板，無法使用於其他產品。

