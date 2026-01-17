「這貴金屬」今年已大漲25％還可上車？外媒全說了

專家認為，白銀今年可望維持上漲動能。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年白銀價格以近150%的漲幅結束驚奇的一年。2026年上漲動能並未減弱，今年迄今漲幅約25%，這種上漲動能究竟能持續多久？專家表示，由於過去一年推動白銀價格大漲的因素依然存在，這輪漲勢可望持續。

《Investopedia》報導，2026年白銀價格漲勢依舊強勁，短短兩週內已上漲25%。現貨白銀價格週四（15日）一度飆升至每盎司93美元以上的歷史新高，週五（16日）回吐部分漲幅，回落至90美元附近交易。

最新數據顯示，近幾週來投資人大量湧入白銀市場。但獨立數據研究公司Vanda認為，這不一定代表投資人規模過大。Vanda稱，我們正在目睹一場結構性積累，其規模已經超過了2021年白銀軋空的峰值。

當時，白銀價格從新冠疫情低點上漲了一倍以上。這一次，推動所有貴金屬價格上漲的因素包括聯準會降息、美元疲軟、全球債務上升、通膨和關稅擔憂，則更加複雜多元。

進入2026年，這些因素依然存在。此外，自年初以來，美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，以及美國威脅干預伊朗鎮壓示威抗議者的行動，都進一步增強投資者尋求貴金屬避險資產的意願。

與此同時，白銀價格飆升的部分原因在於美國倉庫中積累大量實體庫存，這是由於買家去年大量購入所致。這種購買行為擾亂全球市場的正常白銀流通，導致倫敦這項傳統全球白銀中心出現供應短缺。這反映了市場對川普總統威脅對包括白銀和鉑金在內的某些貴金屬加徵關稅的反應。本週，川普撤回這些威脅。

最新數據顯示，投資人對白銀的購買量達到了前所未有的水平。Vanda的數據顯示，過去一個月，散戶投資者斥資9.218億美元購買與白銀掛鉤的ETF。其中包括廣受歡迎的iShares白銀信託基金史無前例地連續169天實現資金淨流入。

Vanda認為，這不僅僅意味著大量湧入熱門投資項目，散戶投資者不再只是「淺嘗則止」，他們正在進行根本性的資產重新配置。與2021年社交媒體驅動的狂熱不同，今天的市場活動表明，白銀正被視為一種核心宏觀交易資產。這意味著越來越多的投資者將白銀作為其整體資產組合的常規組成部分。如果這種情況持續下去，白銀價格可能會上漲。

報導總結，過去12個月，白銀價格上漲了兩倍，因為投資者在地緣政治和經濟不確定性的背景下，不斷增持這種貴金屬。專家表示，由於過去一年推動白銀價格大幅上漲的因素依然存在，這輪漲勢可望持續。

