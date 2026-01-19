LTN經濟通》中國大玩稀土牌 日本蓄勢反擊？

去年日本首相高市早苗發表「台海有事」言論後，引發中共強烈不滿。圖為高市早苗。（路透資料照）

中國限制軍民兩用原材料出口日本

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗去年發表「台海有事」相關言論後，引發北京強烈反彈，隨著中日關係持續惡化，中國自2026年初起進一步收緊對日本的出口管制，重點鎖定稀土及其他軍民兩用的關鍵原材料。對此，高市早苗接受日本放送協會（NHK）訪問時直言「無法接受」，強調日本將與七大工業國集團（G7）合作，冷靜應對經濟脅迫，並加速降低對單一國家的供應鏈依賴。

中國商務部今年初宣布，將加強對日本出口軍民兩用物項與相關技術的審查，收緊出口許可程序。外媒指出，部分中國出口商已暫停對日出貨。《路透》報導，中國列管的兩用物項清單約1100項，涵蓋至少7種中、重稀土元素，包括釤、釓、鋱、鏑與鑥，廣泛應用於電動車、半導體、航太與國防產業。

請繼續往下閱讀...

外媒指，中國加強出口限制的背景不僅與台灣議題有關，也反映出北京將稀土控制與國際政治結合的戰略思維。（路透資料照）

日本強化稀土回收技術與替代材料研發

雖然中方宣稱相關措施屬例行性法規管理，並非針對特定國家，且意在履行國際非擴散義務，但《華盛頓郵報》指出，北京已明顯將稀土控制納入地緣政治操作工具，藉此對外施壓。日本外務省已向中方提出嚴正抗議，高市早苗也呼籲G7共同應對供應鏈被「武器化」的風險。

稀土被視為高科技與國防產業的命脈。國際能源署（IEA）指出，中國掌控全球約70%的稀土開採量，並壟斷超過90%的加工能力，在重稀土領域更具決定性影響力。然而，日本並非毫無準備。2010年中日因釣魚台爭議爆發稀土禁運後，日本政府與企業即積極推動供應鏈多元化，將對中國的依賴度從90%以上降至約60%，並強化回收技術與替代材料研發。

研究顯示，若中國在短期內全面限制稀土出口，日本部分產業恐承受數千億日圓損失；若管制長達一年，經濟損失恐達2.6兆日圓，GDP下滑0.43%。因此，日本近來加速與G7盟國協調政策，討論關鍵礦產供應多元化、建立價格底線及開發替代來源。

外媒指出，這場稀土角力對中國本身也並非毫無代價。（路透檔案照）

日本將以光阻劑、精密設備反制

另一方面，這場稀土角力對中國自身也非毫無代價。世界銀行指出，中國內需與房地產投資疲弱，經濟成長高度依賴出口，2025年貿易順差更首次突破1兆美元。在此背景下，若以稀土作為施壓工具，恐引發日本在光阻劑、精密設備等產品反制，進一步衝擊中國半導體與先進製造產業。

值得注意的是，日本已展開實際行動。科研船「地球號」近期前往南鳥島海域，嘗試在6000公尺深海進行稀土試驗開採。該區域估計蘊藏超過1600萬噸稀土，若未來實現商業化，將大幅降低日本對中國供應的依賴。

分析人士指出，中國對日稀土出口管制雖具短期威懾效果，卻也加速全球「去中國化」進程。這起事件凸顯，關鍵礦產供應鏈已成為外交與安全戰略的一環，「關鍵礦產武器化」正逐步成為國際新常態。

為反制中國稀土出口管制，日本科研船「地球號」啟航前往南鳥島海域，挑戰在6000公尺深海開採稀土。（路透）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法