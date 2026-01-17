藍營抹黑台積電赴美設廠 翁達瑞轟國民黨見不得賴政府經貿表現佳

翁達瑞說，台積電赴美設廠是企業成長的好事，卻被國民黨扭曲為掏空台灣的壞事。國民黨見不得賴政府的經貿表現佳，只能扭曲事實唱衰。（歐新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台美關稅談判甫結束，台積電赴美設廠引起討論。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）指出「跨國投資是我的研究專長」，並列舉多個跨國投資案例供外界參考，他坦言「希望本文的分析可揭穿國民黨的唱衰！」

翁達瑞今日於臉書發文提及，美台關稅談判終於有了結果。根據美國商務部長的公告，台製產品輸美的關稅15％，台灣承諾2500億美元的企業投資，加上2500億的政府信用保證，預期台積電在美國會有40％的產能。

美國商務部的公告有3個數字：

1、對等關稅只有15％，許多產品還能豁免，堪稱最佳的結果。

2、承諾2500億美元的企業投資，外加等額的政府信用擔保，總投資介於2500億到5000億美元之間（包含台積電的1000億美元投資）。相較於日本與韓國，台灣的承諾沒有比較多。

3、台積電將擴大美國投資，建立40％的產能。晶片的製造地點是美台之間才有的經貿議題，與其他國家無從比較。

賴政府在美台關稅談判取得優惠的成果之後，國民黨立刻啟動「唱衰」模式如下：首先，國民黨主席鄭麗文「如喪考批」，在鏡頭前幾近崩潰嘶喊痛心，說15％沒什麼好高興的。鄭麗文的唱衰很快被打臉，因為15％就是美國給出的最優惠關稅待遇。

再者，國民黨開始拿承諾的投資金額做文章，扭曲賴政府用5000億美元換取15％的關稅。國民黨的扭曲很也快就被揭穿：當中2500億美元是私人企業資金，而非人民稅金；另外2500億美元的信用擔保，還款責任也在私人企業。最後，國民黨只能炒作台積電的40％美國產能，唱衰的說詞有多個版本，包括掏空台灣、出賣台灣、雙手奉送、全盤拿走......等。

翁達瑞透露，究竟台積電赴美設廠是好是或壞事？這是本文要回答的問題。「跨國投資是我的研究專長，其本質就是廠址選擇，不應有掏空、出賣、奉送、或拿走等疑慮。以下是我的分析」。

跨國投資萌芽於20世紀初期，二戰後開始盛行，在21世紀捲起全球化的浪潮。跨國投資是企業實力的擴張，成功的案例如下：

可口可樂的跨國投資始於1906年，產能遍佈全球200多個國家，海外收入占總營收的65％以上。該公司引以為傲的飲料配方並未因產能外移被掏空。

高露潔-棕欖的跨國投資始於1914年，產能遍佈全球兩百多個國家，海外收入占總營收的67％。同樣的，該公司的生產與行銷技能並未因產能外移被掏空。

日本車廠皆有鉅額的跨國投資，海外產能的佔比逐年提高（本田近80％、日產近75％、豐田近70％），但日本的汽車業也未因產能外移被掏空。

翁達瑞嘆說，「國民黨唱衰台積電的美國投資是惡意的抹黑，毫無知識基礎。其實不只企業設廠，一般人的生活也有多種地點選擇，包括置產地點、就學地點、就業地點等。不管最終的選擇如何，當事人都沒有被掏空的風險」。

翁達瑞指出，例如：李彥秀不在台灣置產，反在加州爾灣購置豪宅，李彥秀的家產也不會被美國掏空。柯志恩的丈夫不在台灣工作，反到美國就業，柯志恩的配偶也不會被美國掏空。馬英九的女兒不在台灣讀書，反到美國留學，馬英九的後代也不會被美國掏空。上述三個例子都沒有被掏空的問題：不管李彥秀在哪裡購置豪宅，她的錢還是她的錢；不管柯志恩的丈夫在哪裡工作，她的配偶還是她的配偶；不管馬英九的女兒在哪裡讀書，他的後代還是他的後代。

同樣的道理，不管台積電在哪裡設廠，公司的技術、資金、設備、人才......等，也都還是台積電的資產，沒有任何國家可以掏空。當企業成長到一定的規模，海外設廠是必經的過程，尤其是台積電。在晶片的代工，台積電已到打遍世界無敵手的境界，高階晶片甚至佔有全球九成市場。

若晶片的用途繼續擴大，台積電也繼續維持超高的市場佔有率，以台灣的人口規模與土地面積，不可能支撐台積電的成長。台積電在海外設廠不得不然。美國市場是台積電的基石，提供約七成的營收。美國又是科技發達、政府清廉、制度完善的國家。台積電要在海外設廠，美國當然是首選，就算佔有四成的產能也不為過。

翁達瑞最後說，「根據以上的分析，台積電赴美設廠是企業成長的好事，卻被國民黨扭曲為掏空台灣的壞事。國民黨見不得賴政府的經貿表現佳，只能扭曲事實唱衰。雖然國民黨的唱衰經不起理性的分析，卻也可以蠱惑不少盲目的民眾。跨國投資剛好是我的研究專長，希望本文的分析可揭穿國民黨的唱衰！」

