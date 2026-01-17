親中惹惱川普報應來了！南非運往中國1設備恐遭美沒收

南非與美國關係緊張。圖為美國總統川普在白宮與南非總統拉瑪佛沙會晤時，當面指控對南非白人實施種族滅絕。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國司法部發布新聞稿指出，對兩套任務機組訓練系統（mission crew trainers ，MCT）提起沒收訴訟，這兩套訓練車在從南非試飛學院（TFASA）運往中華人民共和國解放軍（PLA）的途中被截獲。這些MCT是移動教室，旨在協助中國解放軍訓練人員使用空中預警和控制系統以及反潛作戰飛機。

對此，美國眾議院外交委員會在X社群平台開嗆，南非繼續公然挑釁美國，訓練中國、洩漏北約機密、破壞美國國家安全，他們很快就會發現，在中美博弈中，他們注定要失敗。

美國司法部國家安全局助理部長艾森伯格（John A. Eisenberg）在聲明中指出，「南非試飛學院（TFASA）表面上偽裝成民用飛行訓練學院，但實際上卻是中國空軍與海軍的重要助力，也是將北約（NATO）航空專業知識、操作知識和受管制技術直接轉移給中共解放軍的管道。」

艾森伯格強調，美國將採取果斷行動，防止美國技術落入對手之手，以維護軍事競爭優勢。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）說，此次查獲行動表明，中國及其支持者透過非法取得美國軍事技術，持續對美國國家安全構成威脅，司法部及其執法夥伴將繼續堅定不移地運用一切合法手段，防止這項關鍵技術落入敵手。

聯邦調查局反情報和間諜部門助理局長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）強調，南非試飛學院非法出口美國軍用飛行模擬器技術，並招募前北約飛行員，目的是訓練中國軍隊，這危害了美國國家安全，並將美國軍人的生命置於危險之中，美國政府將採取一切可用手段捍衛國土安全，保護我們的戰士，並將任何協助我們敵人的人繩之以法。

美國國土安全調查局紐約分局負責人帕特爾（Ricky J. Patel）表示，這次成功攔截行動凸顯了國土安全調查局（HSI），在維護美國國家安全和防止敏感技術落入敵對軍事力量手中方面發揮的關鍵作用。透過阻止先進反潛作戰訓練設備向中國軍方轉移，國土安全調查局紐約分局及其合作夥伴阻止敵對勢力獲取美國的重要戰術和能力，從而保護了美國的重要利益。

