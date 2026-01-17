台積電赴美設廠為何不會變「美積電」？林修民給出關鍵解析

台積電（TSMC）宣布赴美設立大型晶圓廠，引發部分輿論質疑台積電投資是否會掏空台灣甚至「變成美積電」。圖為台積電亞利桑那州廠。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（TSMC）宣布赴美設立大型晶圓廠，引發部分輿論質疑台積電投資是否會掏空台灣甚至「變成美積電」。科技專欄作家林修民在臉書發文指出，這種說法缺乏對資通訊與半導體產業的深入理解，並忽略了技術、產能與國際供應鏈的現實條件。他指出，半導體技術是「一個不斷前進的進行式」，不是一個靜止的行為，並非簡單搬移製程配方即可完全複製。換句話說，即使取得當前最先進的2奈米技術，如果無法持續進步，10年後仍會成為成熟製程，無法取代台積電目前的技術地位。

林修民指出，美國文化並不適合從事半導體製造，他這麼說並不是在批評或者是貶低美國。而是每個人或者是每個國家的文化都有他擅長的項目，在資通訊半導體的領域裡面，有贏者全拿的特性，「只要你做不到第一名，你幾乎毫無利潤可言。」

再來，英特爾要反抄台積電非常困難，林修民用跑馬拉松來比喻，若你在鳴槍時用跑100公尺的速度衝出去，那你就像30年前的英特爾一樣，領先台積電兩到三代技術。問題是，這種高速是撐不了多久的，很快就會被專業的馬拉松跑者給反超回去，當你跑到抽筋爆掉，被後面的跑者追上來，你想要再反超回去基本上是非常困難的，而這就是現在美國半導體業的困境。

林修民進一步點出，台積電赴美設廠的決策並非出於對台灣資源的掏空，而是為了滿足客戶需求、確保訂單交付，還有因為客戶擔心中國對台灣可能造成的地緣政治威脅與外部壓力，跟內部代理人的滲透。林修民強調，美國市場的高成本並非阻礙，反而是保障台積電能持續穩定供應美國客戶的重要策略。

歷史經驗也顯示，台積電自成立以來，曾多次面臨技術被模仿或挖角的挑戰，包括中國中芯半導體曾因非法取得技術而被台積電提告並賠償。這證明台積電已建立完善的技術防護與管理能力，不會因為赴美設廠而失去技術優勢，「台積電一路走來面對有人想要偷他的技術那是常態，他們早就已經很習慣了」。

林修民指出，很多外行產業人士認為，台積電去投資這麼大的金額，是超過台積電的負荷，以及被美國威脅。但事實上，這些人完全忽略了一件事情，就是來自客戶未來的需要，這些質疑的人，拿的都是過去的統計資料，但過去投資的收益或者狀況，並不保證未來，不可以拿著過去的資料去證明未來一定也是這樣會發生。

林修民指出，台灣的土地水電都資源都是有限，台積電在台灣短期內無法擴增足夠產能，「今天美國的客人，美國的股東，甚至美國的政府馬上都提供你幫助請你去美國設廠，那台積電去美國多設廠有什麼問題？」

林修民強調，回到最根本的原因，美國客人跟政府需要台積電，就是因為台灣有被赤化的風險，儘管去美國設廠絕對成本會高很多，這是無庸置疑的。但對方是客人，如果要做到是以客為尊，那最重要的工作就是去降低客人的疑慮，而不是去指責客人。

林修民認為，最簡單的方法，就是清除這些在台親中勢力的影響力，讓美國客人比較放心，這對台美才是未來繼續合作的唯一解決之道。

