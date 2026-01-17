大降中國電動車關稅！美官員直言加拿大「會後悔」

加拿大總理卡尼（左）在中國會見了中國國家主席習近平。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大總理卡尼（Mark Carney）16日對中國進行歷史性國事訪問期間，宣布一項重大貿易協議：加拿大調降部分中國電動車稅率換取農產品降稅。對此美國總統川普（Donald Trump）與美國官員也做出相關回應，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人認為「加拿大可能會後悔」。

綜合媒體報導，加拿大總理卡尼在中國簽署一系列協議，其中加拿大將允許4萬9000輛中國電動車以6.1%的稅率進口，而非現時的100%稅率；作為交換，中國將加拿大芥花籽稅率由現行的84%降至15%，也取消龍蝦、螃蟹、豌豆等關稅，至少持續至2026年底。

對此川普聞訊表示：「嗯，這沒問題。他（加拿大總理）應該這麼做。如果能和中國達成協議，就應該這麼做。」

葛里爾接受《CNBC》訪問則稱加拿大的決定「有問題」，從長遠來看，加拿大可能會後悔這項決定。「我認為這對加拿大來說是個問題，我們在美國不怎麼賣中國汽車是有原因的，我們收取關稅，是為了保護美國汽車工人和美國民眾免受這些車輛的侵害。」

美國交通部長交通部長達菲（Sean Duffy）在1場活動上，受訪回應：「我認為當他們回顧這個決定時，肯定會後悔將中國汽車引入他們的市場。」

加拿大如今的對中政策和之前大幅不同，卡尼在北京被問及對待中國的方式何以發生巨大變化時，他並未點名美國因素，但稱近年來「世界已經發生了變化」，與中國的進展使加拿大「更好地適應新的世界秩序」。

