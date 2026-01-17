券商主管交流群組︰中官媒嗆台美關稅要倒過來解讀

立委張雅琳表示，「辛苦麗君副院長、談判團隊和外交部」。（圖擷取自張雅琳臉書粉專）

〔記者高嘉和／台北報導〕台美關稅談判，台灣取得兩大突破，除對等關稅15%且不疊加，是美國逆差國中最低稅率外，美國若課徵232條款關稅時，也承諾給台灣「最優惠待遇」。卻被台灣在野黨狂酸是5000億美元換取降稅15%，與中國官媒宣傳的「對台經濟榨取」與「掏空」，是一搭一唱；某券商高管交流群組內大罵這就是「裡應外合」惡意誤導台灣人，得要倒過來解讀。

這些券商分析部門主管交流結論是，台美協議可確立台灣主權地位與鞏固台積電AI霸權的雙重戰略紅利。所謂「鉅額成本」中，半數來自企業原已規劃的自主投資，另一半是風險極低的信貸保證，並不像日韓協議般受制於美方分潤要求。更關鍵的是，台積電透過加碼美國佈局，將在當地建立結合製造與先進封裝的AI生態系「實體入口」，進一步確保競爭對手難以撼動其在高端算力供應鏈中的獨佔優勢

群組交流內容節錄如下︰

1.很多人都說台灣要付出5000億美元的成本，但其實是2500億美元是半導體產業自主投資的金額，2500億是信保（信保大概只需要撥出250億美元的預算當作利息補貼，而且不一定會用到）。

2.2500億美元半導體「新增」投資，包含台積電現在已經承諾的1650億美元，此外環球晶、鴻海、緯創、英業達、和碩、台達電等公司都有規劃增加美國投資，是以實際上目前已經有規劃的投資大概規模就很接近2500億美元。

3.即便沒有這個關稅協議，台積電增加美國投資都符合台積電的利益，因為客戶7成在美國，而且近年來美國市場需求增加很多。

4.這個協議比起日本跟韓國好很多，因為日韓都必須跟美國組成投資委員會，決定哪些對美國投資是符合美國利益，而且美國還有指定的分潤，但這次全部都是台灣企業自主決定，該怎麼投、怎麼蓋都是由廠商自己決定。

5.信貸保證很可能最後都花不到錢，以前信貸保證主要是用在國內中小企業，但為什麼這次對美投資需要，那是因為台灣廠商在美國開辦企業的時候，很難取得美國當地銀行的貸款，但如果有了政府保證，其實很容易取得美國當地貸款，其實這對於穩定外匯市場幫助很大，台灣廠商就不需要從台灣貸款匯款到美國，造成外匯市場波動加大。但因為會投資美國的企業，通常都有規模，因此這個信保其實風險很低。

美國政府內談判 台灣主權獨立

​而最重要最重要的一件事情，台美貿易協議都是在「美國政府內」談判，這本質上等同於美國承認台灣是個「主權獨立」的國家，這對台灣地位有很大的幫助。

另外，台積電持續加碼美國擴廠，表面上是地緣政治下的供應鏈在地化，但更深層的意義在於這反而有助於台積電鞏固其在AI供應鏈的獨佔地位。原因是AI加速器的交付型態已經從單顆晶片升級為系統級封裝──也就是先進邏輯晶片必須與HBM高頻寬記憶體透過2.5D/3D方式整合，才能形成真正可出貨、可部署的算力模組。

HBM本身由記憶體廠供應，但把HBM與GPU/ASIC整合成一套可量產、可交付的封裝系統，關鍵在先進封裝能力與產能，而這正是台積電的核心優勢。當台積電把先進製程、先進封裝與研發能力在美國形成更完整的產能配置，美國本土的雲端與國防等高敏感客戶，將更傾向在同一個供應鏈體系內完成「晶圓製造→封裝整合→量產交付」。

台積不只供應晶片 AI生態系實體入口

換言之，台積電不只是供應晶片，而是在美國市場建立AI生態系的「實體入口」：其他設計公司無論做GPU或 ASIC，最終要進入美國高端算力供應鏈，仍高度仰賴台積電的製造與封裝交付節點。這也使競爭者即便在製程上追趕，若缺乏同等規模的先進封裝與交付能力，仍難以實質分流台積電的關鍵訂單。

