南韓關注半導體關稅 川普政府：台灣標準不直接套用、個別進行談判

圖為示意圖。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美台關稅談判敲定，台灣爭取到對等關稅調降至15%且不疊加，以及「232條款」最優惠待遇等，引發國際關注，多家南韓媒體也對此進行報導，憂心是否會受影響。韓媒今日發出消息指出，有川普政府官員在回應提問時指出，台灣標準不適用於韓國，未來半導體關稅及豁免標準，仍將與不同國家進行個別的單獨談判來確定。

針對美台關稅談判敲定，南韓媒體關注韓國半導體展業會受到影響，多家韓媒也在報導提及，去年11月美國承諾韓國，獲得與半導體貿易量較大的國家同等的優惠關稅待遇，「不低於其競爭對手」，韓國政府稱此為「半導體關稅的有效最惠國待遇」，但目前還不清楚具體會如何實施，擔心「待遇不低於台灣」的說法淪為一句空話，並提出韓國必須以台灣獲得的協議為基礎進行談判。

《韓聯社》今日報導指出，針對美台協議是否會成為半導體關稅的標準，川普政府官員於當地時間16日在回應提問時指出，針對半導體關稅的豁免標準，將針對不同國家進行個別協議，這意味著美國不會將適用於台灣的標準應用於韓國，而是會就具體細節進行單獨談判，針對不同國家達成單獨協議。

韓國貿易部長呂翰九則認為，川普政府加徵半導體關稅的公告，對南韓本土晶片製造商的影響有限，因為第一階段主要是針對高端晶片，不包括內存晶片，而內存晶片是韓國本土企業的主要出口產品。

不過呂翰九也坦言，美方後續可能會再宣布第二階段的半導體關稅措施，因此仍存在不確定性，他也承諾將與韓國本土企業密切合作，力求「最佳結果」。

