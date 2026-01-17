亞光忘年會今登場 估今年營運勝去年

亞光今日舉辦忘年會。圖為董事長賴以仁。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）今日舉辦忘年會。近年亞光受惠數位相機需求提升，加上多元佈局持續開花，營運增溫，全年稅後淨利18.46億元、年增14%，每股稅後盈餘（EPS）6.6元，營收、獲利都創新高。董事長賴以仁表示，今年（2025）營運將勝過去年。

展望今年，賴以仁在忘年會致詞時表示，今年全球經濟仍充滿挑戰，亞光將全力推進3大成長契機，發揮技術創新優勢，效益將陸續展現，１、全面推廣人形機器人鏡頭，積極展現G+P（玻璃＋塑膠）優勢，強化AI應用產品研發，深化商機。２、加速AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、Metalens與，及時推出市場注目產品。３、推動新海外生產基地順利生產，創造最大營運效益，將續創營運佳績。

亞光指出，公司持續與國際大廠商LGIT合作拓展車載、高階智慧型手機鏡頭市場，挾核心玻璃非球面技術展現G+P鏡頭優勢，並將全力推廣人形機器人鏡頭，新興商機的耕耘持續推進。

隨著AI技術快速躍進與全球勞動力短缺，人型機器人已成為AI大規模落地的關鍵載體，亞光說明，因應人型機器人所對應複雜場景的感測需求，其對光學鏡頭的精度、耐用度等要求將大幅提升，此更凸顯G+P鏡頭優勢。

此外，亞光在在車載及運動相機鏡頭方面，持續最佳化產品設計並提升生產效率，將搶占AI所帶動全球自駕車發展，以及短影音創作與戶外運動市場等龐大商機。

亞光也表示，為加速 AR、VR、Metalens與AI應用產品研發 強化技術整合亞光運用多元化的光學產品設計與精密製造能力，致力落實研發技術領先策略，而實體AI應用在各場域加速落地，公司將持續強化技術整合，築高競爭門檻，將及時推出市場注目產品，發揮技術創新領先優勢。

亞光也持續佈局海外產能，該公司說明，今年也將繼續推動海外新生產基地包括菲律賓及泰國工廠順利生產，全面強化品質及成本管控，期望創造最大營運效益。

