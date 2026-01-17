仙人又來了！台積電鉅額交易又爆驚喜 再飆天價刷新歷史

台積電。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）沒有最高只有更高！台積電16日在台股部分大漲50元、收1740元，盤中最高價一度達1750元，盤中市值及收盤市值各為45.38兆元及45.12兆元，齊步刷新高，而在盤後鉅額交易中，最高成交價衝上每股1760元，再次改寫歷史。

台灣時間15日，台積電舉辦法說會，除了公布優於預期的財報之外，會中還釋出眾多利多消息，再加上台美關稅協議也在美東時間15日達成共識，雙方共同簽署貿易投資合作MOU。

在台美關稅利多與法說展望超預期的雙題材推動下，16日台積電開盤以1735元開高，最高一度來到1750元，終場以上漲50元、2.96%，收1740元。

根據證交所資料顯示，台積電盤後鉅額配對交易的歷史前10高價格，全出現在16日，前10高價的高低區間分別落在1760元至1731.06元之間。

根據資料，台積電16日鉅額交易總共有12筆，高低區間介於1760至1726.36元之間，加權平均價格落在1735.47元，總成交張數為1645張、總成交金額約為28.54億元。其中，台積電鉅額交易歷史高價的1760元高達85張、金額為1.49億元。

