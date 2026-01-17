台積電最大客戶換人當？知名分析師爆料魏哲家未明說的事實

蘋果多年來是台積電的主要客戶。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著AI運算需求快速擴張，知名財經專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）表示，台積電與蘋果近15年來的合作關係，不僅使台積電茁壯，也讓蘋果產品勝過對手，但如今輝達在AI領域的強勢崛起，蘋果除面臨多年來最大幅度漲價，高燦鳴更分析，魏哲家可能未向蘋果明言的事實是，蘋果恐已不再是台積電最大的客戶。

綜合媒體報導，當台積電董事長魏哲家去年8月造訪蘋果總部時，給蘋果帶來了壞消息，那就是可能蘋果須面臨多年來最大幅度的漲價。但這項調整並非突如其來，魏哲家過去幾季在法說會中已多次釋出價格上調訊號，而台積電毛利率持續攀升，也反映其議價能力明顯增強。

請繼續往下閱讀...

但高燦鳴卻說，這還不是最糟糕的消息。

蘋果多年來是台積電的主要客戶，但如今也必須跟其他公司爭奪晶片產能。隨著AI熱潮持續發燒，加上輝達與超微等客戶每顆繪圖處理器（GPU）在晶圓上占用的面積愈來愈大，蘋果這家iPhone製造商的晶片設計，已不再保證一定能在台積電20多座晶圓廠取得產能配置。

根據高燦鳴創立的晶片新聞平台Culpium分析、以及供應鏈消息來源，輝達可能已在2025年的某1個或兩個季度，躍居台積電最大客戶。但台積電財務長黃仁昭在被問及客戶排名變化時，表示不會討論客戶排名。

相關數據預計將在未來公布的年度報告中揭曉，屆時年報將披露來自主要客戶的營收貢獻。不過，幾乎可以確定的是，蘋果對台積電全年營收貢獻的領先幅度已明顯縮小，甚至可能已被輝達超越。消息人士告訴高燦鳴，若這件事未在2025年發生，2026年幾乎可以確定會成真。

根據台積電公布的財報，2025年營收年增36%，達1220億美元（約新台幣3.8兆元）；同期輝達會計年度營收成長幅度預估超過60%，而蘋果不含服務的產品營收，成長幅度僅為3.6%；台積電也在財報中揭露，2025年高效能運算相關營收年增近5成，智慧型手機相關營收成長幅度則明顯放緩。台積電預期，未來幾年AI將持續成為最大成長引擎，並帶動資本支出同步攀升。

Culpium指出，這代表推動台積電成長的動能，已從智慧型手機轉向AI與高效能運算。

不過，高燦鳴強調，有兩點值得注意：第1，智慧手機處理器雖是蘋果採購晶片中占比最大的項目，但並非唯一項目。Mac使用的處理器歸類為高效能運算（HPC），此外，蘋果在配件所用的客製化晶片布局也相當完整，這些則歸在數位消費性電子。

第2，輝達並非唯一的HPC客戶。超微同樣大量採購產能生產自家GPU，而亞馬遜與Google也加入自行開發AI晶片的客戶行列，名單仍在擴大。

換言之，蘋果晶片產品線更廣泛、類型更多元；輝達的需求則高度集中於先進或接近先進製程，晶圓需求龐大。基於此，至少未來10年，蘋果仍將是台積電關鍵客戶。短期內台積電的技術路線與市場需求更有利於 AI 客戶，但從中長期來看，蘋果仍將是台積電不可忽視的關鍵夥伴。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法