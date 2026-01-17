台美半導體關稅談完！三星、SK剉咧等 韓媒點破關鍵原因

隨著台灣完成與美國的關稅談判，南韓政府與半導體產業的緊張情勢正在升溫。圖為三星電子正在美國德州打造的廠房。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著台灣透過晶圓代工大廠台積電（TSMC）在美國的大規模半導體設施投資，完成與美國的關稅談判，南韓政府與半導體產業的緊張情勢正在升溫。韓媒報導指出，南韓政府將面臨另一場與美國政府的拉鋸戰，美方試圖利用半導體關稅，吸引更多投資流向美國。三星電子與 SK 海力士等半導體公司擔憂，川普政府可能會施壓，要求它們進行與台灣承諾投資額相當的投資。

台美貿易協議核心在於台灣半導體及科技公司將直接投資 2500 億美元，建設並擴展美國先進的半導體、能源與人工智慧（AI）生產與創新能力，台灣政府另提供2500億美元信用保證，投資美國。

這讓台灣取得2個最優惠待遇，分別是對等關稅15％且不疊加，是美國逆差國中最低稅率；再來是美國未來若課徵232條款關稅時，美方承諾將給台灣「最優惠待遇」。

韓媒《朝鮮日報》報導，台美貿易協議關鍵在於，在美國的半導體生產越多，可獲得的關稅豁免數量就越大。這被評估為川普政府的方向，即將半導體關稅直接與在美國的投資規模掛鉤。不僅是針對半導體關稅收入，更是要求企業透過美國投資，為建立國內半導體供應鏈的自給自足做出貢獻。

儘管在去年10月的美韓高峰會上，雙方首次同意，對南韓的半導體關稅不得比對與南韓半導體貿易量相等或更高的國家優惠條件更低。不過問題在於，南韓能否依據此協議，爭取到與台灣相似的條件？

不過報導引述專家說法，指出「南韓在美國的半導體投資，遠不及台灣」，認為美國政府可能明確要求額外投資。目前南韓在美國的半導體投資包括：370 億美元的三星電子德州晶圓廠以及38.7億美元的SK海力士印第安納州先進封裝廠，總計約 410 億美元。

由於南韓政府同意直接投資並擔保的 3500 億美元中，會把1500 億美元已分配給造船合作項目「MASGA」，使得將全部投資金額都投入半導體變得困難。西江大學國際研究院的教授Heo Yoon預測：「鑑於投資金額差距，南韓與美國之間，可能會就要不要給予與台灣相同水準的關稅豁免，產生重大分歧。」

另外，也有人擔心，儘管南韓半導體在晶圓代工領域努力追趕台積電，但隨著美台半導體聯盟透過此次談判進一步鞏固，長期來看，南韓半導體企業，在爭取美國大型科技公司訂單時可能處於不利地位。半導體是南韓對美出口的第2大項目，僅次於汽車。

報導提到，也有意見認為，對南韓企業而言，現在就評估利弊為時尚早，因美國境內的高勞動成本與物流供應鏈費用等變數尚多。在目前記憶體短缺導致產品無法出貨的半導體熱潮下，有觀點便認為，美國政府要求南韓企業承擔額外關稅的難度較高。一位半導體業界人士表示：「雖然計算複雜，但很明顯，美國正發出信號，施壓要求增加半導體投資。」

