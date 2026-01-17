美台關稅敲定台股創新高 謝金河：很多人天天唱衰 市場卻充滿韌性

美台關稅達成最終協議，關稅降至15%，加上台積電財報亮眼，台股週五再創新高。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕美台關稅達成最終協議，關稅降至15%，加上台積電財報亮眼，台股週五再創新高，財信傳媒董事長謝金河發文回顧，自1985年以來，股市從一度跌至636，到1988年股市上萬點，但後來又慘跌1萬點，直到前總統蔡英文的第二個任期，才又越過2萬大關，今年初台股更站上3萬點。謝金河感嘆，這些年很多生活在台灣的人，天天唱衰台灣，也唱衰台積電，但台灣的資本市場卻充滿韌性，不斷展現台灣人的生命力。

謝金河在臉書發文指出，他1984年在財訊上班，當時他算是半個政治狂熱份子，寫地方派系，選情分析，黨外雜誌都有他的文章。原本他對股票話題根本切不進去，「聽到有人談論股票，我掉頭就走」。不過當時指數正從969往下走，隔年更發生驚天動地的十信事件，股市跌至636，他也是在這個時候開始關注股市。

謝金河表示，為了研究技術分析，他將張齡松的股票操作學讀透，再來研究財團，從國泰蔡家，到水泥業大亨，台塑王家兄弟。在1980年代，這是台灣風起雲湧的大時代，政治上有13兄弟，地下金融有鴻源地下投資公司，於勇明，劉鐵球他都見過，台股就在台灣錢淹腳目中快速前進。

謝金河說明，股市在636的時候，成交量在2億元以下，到了1987年股市過1000，然後到4796又回檔。到1988年台股到10256，看到股市上萬點，號子都開香檳。「那個時候我們都在爭議成交量從10億變100億，是不是天量，對照今天一天一兆元的天量，當然難以想像」。

謝金河指出，1988年股市上萬點，遇上郭婉容的證所稅事件又崩盤，他去過中山堂看股民的抗爭。到了1990年2月16日台股到12682，成交量2160億元，台股後來慘跌一萬點，指數剩下2485。這一年，台灣為了西進？南進？吵成一團！他認為西進會成為主流，中國在六四後成為世界工廠，台灣的人流，物流，金流全流向中國，西進的財團成贏家，台股沈默30年。

謝金河表示，台股重返12682是2020年7月8日的事，這已經是蔡總統的第二個任期。台股下一個征程是2024年3月7日越過20000大關，今年1月3日川普活捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），這一天台股站上30000。

謝金河提到，他曾經寫到小英總統8年台股漲12315，如果賴總統要比照辦理，如果能執政8年，目標要到35000，現在看起來速度加快，這當然與台積電有關。台積電在90年代從36.4元起跑，2019年來到206.5元，2020年疫情來襲，股價跌到235.5元，去年川普關稅，股價跌至780元，現在看到1750元，這真是大時代。

謝金河感嘆，這些年很多生活在台灣的人，天天唱衰台灣，也唱衰台積電，對這塊土地沒有一點感情，但台灣的資本市場卻充滿韌性，不斷展現台灣人的生命力！

